Sahin kommt für zwei Jahre

Die Überraschung ist gelungen: Nach Informationen von Mein Werder wechselt Nuri Sahin von Borussia Dortmund für zwei Jahre zu Werder.

Nach Informationen von Mein Werder ist der Wechsel von Nuri Sahin zu Werder seit Donnerstagabend durch. Der defensive Mittelfeldspieler wird sich den Bremern für zwei Jahre anschließen. Den obligatorischen Medizincheck soll Sahin am Freitag absolvieren.

Werder setzt sich damit gegen Fenerbahce Istanbul durch, das ebenfalls um die Dienste des 29-Jährigen warb. Ausschlaggebend für den Wechsel nach Bremen soll Trainer Florian Kohfeldt gewesen sein, der Sahin überzeugen konnte. Wie die "Ruhr Nachrichten" melden, soll die Ablöse für den Dortmunder unter einer Million Euro liegen, Sahin zudem Einbußen beim Gehalt hinnehmen. Wie der BVB mitteilte, ist Sahin für Verhandlungen freigestellt und wird nicht zum Kader für das Spiel am Abend gegen Hannover 96 gehören. Bereits beim Abschlusstraining fehlte er. Zuerst hatte Sky über den bevorstehenden Wechsel von Sahin berichtet.

Auch wenn es uns schwerfällt: Wir haben @nurisahin für Gespräche mit einem anderen Klub freigestellt. Er wird daher heute in Hannover leider nicht zum Kader gehören. pic.twitter.com/WpW6iS1KfA — Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2018

Gerüchte um Sahin bereits im Mai

Der Transfer zu Werder hat für Sahin nicht nur sportliche Vorzüge. Der gebürtige Lüdenscheider ist tief in der Region verwurzelt, trainiert in Meinerzhagen eine Amateurmannschaft und soll das Ziel haben, irgendwann beim BVB als Trainer einzusteigen. Aus diesen Gründen soll ein Wechsel in die Türkei für Sahin ebenfalls nicht die allergrößte Priorität gehabt haben. Bereits im Mai gab es Gerüchte um Werder und den ehemaligen türkischen Nationalspieler, damals dementierte Sahins Berater noch energisch.

Spielerisch hat Sahin, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2019 auslaufen würde, mittlerweile einen schweren Stand. Mit Axel Witsel, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney und Julian Weigl hatte der defensive Mittelfeldspieler namhafte Konkurrenz vor sich und durfte den Verein deshalb verlassen. Beim Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig stand Sahin nicht einmal im Kader des BVB. In Bremen dürfte Sahin mit Philipp Bargfrede um einen Platz in der Startelf konkurrieren.

Auch wenn Sahin beim BVB ins zweite Glied gerückt war, bekommt Werder ohne Frage einen Spieler mit großer internationaler Erfahrung. Sahin spielte unter anderem für Real Madrid und den FC Liverpool. Mit den Spaniern wurde er 2012 Meister. Dazu kommen 52 Länderspiele für die Türkei.

Zum Artikel der "Ruhr Nachrichten" geht es hier.