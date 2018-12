Sahin fraglich, Veljkovic wieder dabei

Nuri Sahin, der zuletzt gegen Hoffenheim ausgefallen war, ist laut Florian Kohfeldt auch für das Spiel gegen Leipzig fraglich. Milos Veljkovic dagegen steht nach seinem Muskelfaserriss wieder zur Verfügung.

Bei Werders 1:1 gegen Hoffenheim war Nuri Sahin aufgrund von Sprunggelenksproblemen kurzfristig ausgefallen. Ob der Mittelfeldspieler am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Leipzig wieder zur Verfügung stehen wird, steht noch nicht fest: „Wir wissen bei Nuri noch nicht, ob es funktioniert“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Bei Innenverteidiger Milos Veljkovic ist die Sache dagegen klarer: „Er ist auf jeden Fall wieder dabei und wird im Kader stehen.“ Ob er direkt wieder in die Startelf rücken wird, ließ Kohfeldt aber offen. Das hänge auch davon ab, wie viel sich der Serbe nach seiner rund dreiwöchigen Ausfallzeit zutraue. An seinem Status in der Mannschaft habe sich durch den Ausfall aber generell nichts verändert.

Veljkovic hatte sich am 1. Dezember gegen Bayern einen Muskelfaserriss zugezogen und war seitdem ausgefallen. Sein erster Ersatz ist Sebastian Langkamp. Dieser habe laut Kohfeldt einen guten Job gemacht.

Eine „Einsatzgarantie“ gab es von Kohfeldt derweil für Kevin Möhwald, der neben dem Trainer auf dem Podium saß. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt Nuri Sahin ersetzt und konnte durchaus überzeugen. Allerdings hatte diese Einsatzgarantie eine Einschränkung: „Es bedeutet nur, dass er spielt, nicht, dass er in der Startelf steht.“