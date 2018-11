Sahin erwarten Pfiffe seiner Dortmunder Jungs

Im Pokal kehrt Nuri Sahin mit Werder nach Dortmund zurück. Vor dem Duell gegen seine alte Liebe verrät er bei „Werder.TV Inside“, was er Marcel Schmelzer geschrieben hat und wie seine Kumpels reagiert haben.

Für Werders Mittelfeldspieler Nuri Sahin ist das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund ein besonderes Spiel. Der 30-Jährige, der viele Jahre beim BVB spielte, hätte sich das Duell aber lieber zu einem späteren Zeitpunkt gewünscht. „Ein Traum wäre es, wenn wir im Finale in Berlin gegen Dortmund spielen würden“, sagt Sahin in der aktuellen Folge von „Werder.TV Inside“.

Nach der Auslosung am Sonntagabend nahm Sahin Kontakt zu seinem ehemaligen Dortmunder Teamkollegen Marcel Schmelzer auf. „Schmelle (Schmelzers Spitzname, Anm. d. Red.) will im Pokalwettbewerb immer ein Heimspiel haben, da hat er Glück gehabt“, sagt Sahin. „Ich habe ihm geschrieben, dass es auswärts für sie sehr schwer wäre.“ Da das Achtelfinale allerdings im Signal-Iduna-Park ausgetragen wird, sieht er den BVB in der „leichten Favoritenrolle“.

Nicht nur mit Schmelzer tauschte sich Sahin aus, er erhielt auch einige Nachrichten von Dortmunder Kumpels. „Ein paar Jungs aus Dortmund haben mir geschrieben, dass sie mich jetzt gnadenlos auspfeifen müssen“, sagt Sahin und lacht. Wann er mit Werder nach Dortmund zurückkehrt, ist noch offen. Die Partie steigt entweder am 5. oder 6. Februar 2019 im Westfalenstadion. Die exakte Terminierung steht noch aus.

Aus Gründen mussten wir dann noch noch einmal unseren Spieler @nurisahin zur Auslosung des @DFB_Pokal Achtelfinales befragen.



Die komplette Aussage https://t.co/TGSON4CYMH



Und ab 0 Uhr in einem eher wortkargen #WerderTVInside auf Youtube.#Werder pic.twitter.com/eO5qR1ThoH — SV Werder Bremen (@werderbremen) 5. November 2018

Die komplette Ausgabe von „Werder.TV Inside“ gibt es kostenpflichtig hier.