Sahin debütiert, Pizarro pausiert

Im Test gegen den FC Emmen wird Mittelfeld-Zugang Nuri Sahin von Anfang an spielen, einige routinierte Spieler legen hingegen eine Pause ein. Das verriet Werder-Trainier Florian Kohfeldt.

Wenige Stunden vor der dienstagabendlichen Partie gegen den FC Emmen (Anstoß: 18.30 Uhr) in Leer verriet Werder-Coach Florian Kohfeldt bereits einige Details dessen, was die Werder-Fans denn an neuen Eindrücken erwartet. Neben den Nationalspielern soll ein Ü30-Trio nicht zum Einsatz kommen: "Niklas Moisander, Martin Harnik und Claudio Pizarro werden nicht spielen", legte sich Kohfeldt fest.

All das hinge mit der individuellen Trainingssteuerung zusammen. Gerade Freunde des peruanischen Sturm-Altmeisters müssen über die Länderspielpause aber nicht auf ihre wöchentliche Dosis Pizarro verzichten: "Es ist geplant, dass er Samstag länger spielt", verriet Kohfeldt über den 39-Jährigen. Dann geht es in Cloppenburg gegen den SV Meppen (15 Uhr). Moisander hingegen könnte auch dort fehlen: Das Trainerteam überlegt, den Finnen über die spielfreie Zeit ganz zu schonen. Harnik begibt sich derweil auf den Weg nach Wien: Dort soll der 68-fache österreichische Nationalspieler offiziell vom ÖFB verabschiedet werden.

Nuri Sahin hingegen soll spielen. Viel spielen, schon gegen den niederländischen Erstligisten mindestens eine Stunde. "Ich möchte heute sehen, dass er mit Freude spielt und das Zusammenspiel mit seinen Kollegen sucht", fordert Kohfeldt von seinem neuen Mittelfeldmann ein, der zunächst auf der Sechs, später auf der Acht zum Einsatz kommen soll. Auch Spielern aus der zweiten Reihe wie Sebastian Langkamp oder Kevin Möhwald sowie einigen Talenten aus der U23 soll der Test gegen den FC Emmen eine Bühne bieten.