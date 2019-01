Rufer überlebt Herzinfarkt

Werder-Legende Wynton Rufer hat am Sonntag in seiner Heimat Neuseeland einen Herzinfarkt erlitten und musste reanimiert werden. Laut der „Deichstube“ befindet er sich aber wieder auf dem Weg der Besserung.

Wynton Rufer war am Sonntag nach dem Besuch eines Basketballspiels in Neuseeland mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen, wie die „Deichstube“ berichtet. Zwei Ersthelfer mussten den 56-Jährigen reanimieren. Im Krankenhaus war Rufer anschließend in ein Koma gefallen, aus dem er am Dienstag erwachte. Die Intensivstation konnte die Werder-Legende mittlerweile wieder verlassen. „Ich liege aber noch im Krankenhaus“, sagte Rufer der „Deichstube“. Es gehe ihm aber den Umständen entsprechend gut.

Den ganzen Artikel gibt es hier.