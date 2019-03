Rückschlag für Osako

Yuya Osako hat wieder mit Problemen im Rücken zu kämpfen. Aus diesem Grund ist für den Japaner erneut nur individuelles Training möglich. Bessere Nachrichten gibt es von den anderen angeschlagenen Spielern.

Es ist einfach nicht die Rückrunde des Yuya Osako. Nachdem es zuletzt so aussah, als hätte der Japaner seine Sehnenreizung im Rücken auskuriert, muss der 28-Jährige nun wieder kürzertreten. „Es sind wieder Probleme im Rücken aufgetreten“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. Am Mannschaftstraining konnte Osako nicht teilnehmen, stattdessen stand am Vormittag eine individuelle Einheit auf dem Programm. Ob der Angreifer übernächstes Wochenende gegen Mainz spielen kann, ist mehr als fraglich. In dieser Hinsicht wollte Werders Trainer keine Prognose wagen.

Offen ist auch, ob Philipp Bargfrede gegen die Mainzer zurückkehren wird. Der Mittelfeldspieler laboriert an Oberschenkelproblemen. Kohfeldt hofft auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining in der kommenden Woche, „aber sicher ist das nicht“. Auch der Einsatz von Claudio Pizarro ist akut gefährdet. Der Peruaner leidet ebenfalls unter einer Oberschenkelverletzung.

Bessere Nachrichten konnte der Trainer aber hinsichtlich Kevin Möhwald (muskuläre Probleme) und Sebastian Langkamp (Schulterverletzung) verkünden. Beide sollen in der kommenden Woche wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Zunächst hat das Duo aber, wie auch der Großteil der in Bremen verbliebenen Profis, am Wochenende frei.

Johannsson in die U23

Etwas weniger Freizeit wird Aron Johannsson haben. Wie Kohfeldt nach dem Freitagstraining erneut bestätigte, wird der Stürmer am Sonnabend (14 Uhr gegen Lupo Martini Wolfsburg) in der U23 zum Einsatz kommen. Für Johannsson wäre es der erste Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Ebenfalls zur U23 gehen Jan-Niklas Beste und Thore Jacobsen. Nicht dabei sein wird Fin Bartels. „Seine Zeit in der U23 ist jetzt vorbei. Ein paar freie Tage tun ihm jetzt gut“, sagte Kohfeldt.