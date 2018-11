Rückkehr zur Raute?

Werder will flexibler werden – Florian Kohfeldt dürfte auch an eine der offensivsten Grundordnungen denken. Das liegt nicht zuletzt an den Zugängen dieses Sommers.

Es ist kein großer Umbruch oder ein Neuanfang, und doch könnten sich bei Werder in der kommenden Saison einige Dinge grundlegend ändern. Werder hat bisher sehr gezielt eingekauft (und verkauft), die Abgänge von Zlatko Junuzovic und Ishak Belfodil mit interessanten Spielern aufgefangen, die ein paar neue Optionen für das Spiel mit dem Ball ebenso versprechen wie Variationsmöglichkeiten in der Grundordnung und im Spielsystem.

Auf dem Papier stehen neun Offensivspieler mit realistischen Chancen auf Einsatzzeiten in der Bundesliga, inklusive Kevin Möhwald, der im Mittelfeld nahezu jede Position spielen kann. Florian Kohfeldt hat in der abgelaufenen Saison sehr oft in einem 4-3-3 spielen lassen, mit dem er der Dynamik seiner Mittelfeldspieler und dem Spiel durch die Halbräume in der Offensive gerecht wurde und mit Max Kruse die entscheidende Figur zumindest theoretisch in der vordersten Linie hatte.

Kruse war praktisch aber kein zentraler Angreifer, sondern das Mädchen für alles. Sein Aktionsradius reichte vom eigenen Sechzehner bis zur gegnerischen Torauslinie und vom linken Flügel bis zum rechten Flügel. Kruse war deshalb überall und nirgendwo – und vermutlich ist es eine Überlegung des Trainerteams, den Spielraum des bisher wichtigsten Offensivspielers wieder etwas mehr einzuengen, um Kruse mit spezifischer definierten Aufgaben zu vertrauen und sein Spektrum auf zwei, drei grundlegende Elemente zu reduzieren.

Im Prinzip kommen dabei zwei Möglichkeiten in Betracht: Entweder Kruse rückt klar in die Spitze oder er agiert eine Linie dahinter als zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Mit Martin Harnik, Yuya Osako und Fin Bartels hat Werder drei Spieler, die als Mittelstürmer agieren können, in der zweiten Reihe stünden Johannes Eggestein, Josh Sargent und Aron Johannsson für diese Aufgabe bereit. Frank Baumann hat mit Harnik und Osako zwei Spieler geholt, die für dieses Anforderungsprofil passen, die Vermutung liegt also nahe, dass Kruse nicht mehr so oft als nominelle Spitze auflaufen wird.

Kruse als Spielgestalter auf der Zehn

Um Kruse in die wohl geeignetste Position zu bringen, wird Kohfeldt seine Grundordnung überdenken. Im 4-3-3 ist kein zentraler offensiver Mittelfeldspieler vorgesehen, auch im einige Male praktizierten 3-4-3 gibt es diese Planstelle nicht.

„Um unseren Fußball durchzusetzen, wollen wir in den Grundordnungen noch vielfältiger werden“, hat Kohfeldt beim Trainingsauftakt angedeutet, dass sich Werder noch flexibler aufstellen und für den Gegner so unberechenbarer werden will. Mit Kruse als Spielgestalter auf der Zehn schreit es förmlich nach einer Variante im 4-4-2 mit Mittelfeldraute. In Nuancen und aufgrund entsprechender Spielsituationen hat Kohfeldt auch in der letzten Rückrunde ein paar Minuten so spielen lassen, nun könnte mit den Zugängen und einem anderen Betätigungsfeld für Kruse aber eine dauerhafte Lösung entstehen.

Die Abwehr samt Torhüter dürfte stehen, da hat Kohfeldt zuletzt auch kaum personell variiert. Wobei sich die beiden Außenverteidiger auf noch mehr Arbeit einstellen dürften, wenn die gewohnte Absicherung durch den Achter und den Flügelspieler aus dem 4-3-3 nicht mehr gegeben ist. Mit der Raute im Mittelfeld kämen den vier Spielpositionen veränderte Aufgaben zu. Auf der Sechs hat ein Spieler viel Raum zu verteidigen und im Spiel mit dem Ball Impulse nach vorne zu setzen. Hier wären Balance und Stabilität gefragt, auf den Halbpositionen viel Laufarbeit, ein vorausschauendes Spiel mit und gegen den Ball und ein starkes Pressingverhalten.

Spezialfähigkeiten, die sich ergänzen könnten

Die Zehn mit Kruse wäre die zentrale Figur, kreativ und vielleicht auch ein wenig losgelöst von der einen oder anderen Defensivaufgabe. Nicht im Zugriffsbereich der gegnerischen Abwehrspieler und doch nah genug dran am Tor, um mit dem ersten Kontakt gefährlich in die Tiefe zu spielen oder selbst abzuschließen.

Und dann wären da noch zwei Angreifer: Harnik, Osako und Bartels bringen jeweils verschiedene Spezialfähigkeiten mit, die sich sehr gut ergänzen könnten. Harniks Direktheit und das weiträumige Spiel zusammen mit Osako, der sich auch in eher engen Spielsituationen wohlfühlt und schlitzohrige Lösungen präsentiert. Oder Bartels mit seiner Geschwindigkeit und den Läufen in die Tiefe, die Platz schaffen für nachrückende Mitspieler. In der Raute kämen längst einstudierte Passmuster aufgrund der vielen Dreiecke, die die Spieler untereinander bilden könnten, sehr gut zur Geltung und auch das Spiel über den Dritten.

Die zusätzliche vertikale Angriffslinie durch die Dreiteilung im Mittelfeld sollte das Ballbesitzspiel ankurbeln und die Ballzirkulation sowie das Zentrum stärken – auch im Spiel gegen den Ball. Das Pressingverhalten in der ersten Linie dürfte sich mit zwei Spielern generell verbessern, besonders Harnik hat sich in den vergangenen Jahren als schlauer und für den Gegner äußerst unangenehmer Pressingspieler erwiesen.

Im 4-4-2 mit der Raute würde sich das Bremer Spiel etwas weiter ins Zentrum verlagern. Milot Rashica und Florian Kainz, die im Dreierangriff als klare Flügelspieler eingesetzt wurden, müssten sich dann auf abgewandelten Positionen anbieten. Aber bei Werder soll ja nichts mehr starr sein, sondern alles irgendwie in Bewegung.