Rückkehr auf die Trainerbank ausgeschlossen

Werders Sportchef Frank Baumann hat sich zur Rückkehr von Thomas Schaaf und dessen Aufgaben als Technischer Direktor geäußert. Dass Schaaf noch einmal Trainer wird, schloss er dabei aus.

Frank Baumann blickte am Montagmittag zufrieden in die Runde der Journalisten und grinste entspannt. Werders Sportchef hatte schon im vergangenen Jahr klar gesagt, dass er Thomas Schaaf gerne für den neu geschaffenen Posten des Technischen Direktors gewinnen würde. Die Verhandlungen zogen sich seitdem zwar hin, doch am Ende erreichte Baumann sein Ziel. Am Montagvormittag meldete der Verein Vollzug. "Wir sind froh, dass wir eine neue Position geschaffen haben. Das ist wichtig, um künftig in der Spielkonzeption den nächsten Schritt zu machen", betonte Baumann in der Medienrunde und fügte hinzu: "Wir haben mit Thomas Schaaf jemanden gefunden, der ein Profil mitbringt, das in Deutschland nur wenige haben."

Dass Schaaf als Double-Trainer von 2004 künftig alles überstrahlen wird, glaubt Baumann indes nicht. "Der Bundesliga-Cheftrainer ist weiterhin die wichtigste Person bei Werder Bremen", unterstrich der Sportchef. Er ging sogar noch weiter. Es sei komplett ausgeschlossen, dass Schaaf noch einmal auf die Trainerbank zurückkehre, selbst wenn es mal mit dem aktuellen Trainer nicht so gut laufen sollte, betonte Baumann. "Dafür ist die Position des Technischen Direktors zu wichtig."

Der Fokus von Schaafs Arbeit liege im Nachwuchsbereich. "Er wird im Leistungszentrum sitzen und die Ausbildung junger Spieler voranbringen. Die Früchte der Arbeit werden erst in einer gewissen Zeit zu sehen sein", erklärte Baumann. "Thomas hat als Trainer immer wieder junge Spieler entwickelt."

Weiterhin im Dienst der Uefa

Für die Werder-Trainer soll Schaaf, der einen befristeten Vertrag erhält, eine Art Mentor sein, meinte der Sportchef. Einen Austausch zwischen Schaaf und Chefcoach Florian Kohfeldt dürfte es also durchaus geben. Schaaf, Kohfeldt und er selbst würden sehr ähnlich über Fußball denken, betonte Baumann. Schaaf hat zwar seit 2016 nicht mehr als Trainer gearbeitet, ist aber über alle Entwicklungen im Fußball informiert, denn er arbeitet als Spielbeobachter für die Uefa. Diese Tätigkeit setzt er laut Baumann parallel zu seiner Arbeit als Technischer Direktor fort.

Thomas Schaaf äußerte sich derweil im Vereinssender "Werder.TV" zu seiner neuen Aufgabe und erklärte: "Jeder Trainer, jeder Spieler ist so gefangen in der täglichen Arbeit. Vorauszuschauen, wo unser Weg hingeht. Das werden Inhalte sein, die mich betreffen." Es gehe auch darum, eine Identität zu schaffen. "Werder Bremen hat sich immer Gedanken darüber gemacht, wofür Werder Bremen steht. Womit will man sich identifizieren? Was ist die Marke?" Der Fokus seiner Arbeit liege im Nachwuchsbereich, betont Schaaf. "Die Basis wird im Leistungszentrum gelegt. Je besser das Fundament ist desto leichter wird es für jeden Einzelnen, wenn er da oben ankommt."