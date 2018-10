Rückendeckung für Rashica

In den vergangenen vier Spielen kam Milot Rashica nicht zum Einsatz, war sogar zweimal nicht im Kader. Nun bekommt Rashica Rückendeckung von Sportchef Frank Baumann. Auch sein Länderspieltor sollte helfen.

Ohne Einsatz auf der Bank, dann zweimal nicht im Kader, dann wieder 90 Minuten draußen. Die vergangenen vier Spiele erlebte Milot Rashica nur als Nebendarsteller. Nach seinem Kurzeinsatz gegen Nürnberg, wo Werders Offensivspieler am späten Ausgleich zum 1:1 nicht unbeteiligt war, erhielt er einen Denkzettel: Florian Kohfeldt, großer Fan Rashicas, ließ ihn draußen.

Beim Spiel gegen Schalke am Sonnabend (18.30 Uhr) könnte sich das ändern. Frank Baumann sagte zu Mein Werder: „Wenn er aus den Länderspielen Schwung mitnehmen kann, dann ist es natürlich gut für uns. Das Tor gibt ihm sicher Selbstvertrauen.“ Beim 1:1 gegen die Färöer erzielte Rascica sein erstes Tor für den Kosovo. Baumann ist vom Flügelstürmer überzeugt: „Milot war zuletzt wieder im Kader, ist immer eine Option für uns. Er greift aber so oder so an.“