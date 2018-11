Rückendeckung für Abwehrchef

Mit Niklas Moisander in der Viererkette sollte bei Werder wieder alles besser werden – wurde es aber nicht. Der Finne patzte selbst vor dem 0:1, doch Trainer Florian Kohfeldt nahm seinen Abwehrchef in Schutz.

Bei der 2:6-Klatsche gegen Leverkusen war Niklas Moisander schmerzlich vermisst worden. Mit seinen Qualitäten, so viel schien klar, hätte es eine derartige Demontage wohl nicht gegeben. Und so war seine Rückkehr in den Kader für das Mainz-Spiel nicht einfach nur ersehnt worden, sie sollte vielmehr als Signal dafür taugen, dass nun wieder alles besser werde.

90 Minuten später war die Wahrheit eine andere. Werder hatte in Mainz schlecht gespielt, war böse gestrauchelt. Auch weil Niklas Moisander patzte. Nach einer Flanke der Gastgeber trat der Finne am Ball vorbei, Jean-Philippe Mateta durfte ungehindert zur Führung vollenden. „Wir müssen nicht drumherum reden: Den Ball kann er klären“, meinte Cheftrainer Kohfeldt später. „Aber das war schon ungefähr die 20. Flanke, die in unseren Strafraum geflogen ist. Irgendwann rutscht leider mal einer durch.“

Niklas Moisander war für seinen Coach also eher ein Opfer der miserablen ersten Hälfte, die Werder hinlegte. Auch weil es vor der Innenverteidigung kaum Zugriff auf das Mainzer Mittelfeld gab, rollte immer wieder Angriffsversuche auf Moisander und Nebenmann Veljkovic zu. Die waren nicht immer brandgefährlich, reichten aber, um Werder komplett aus dem Spiel zu nehmen. Genau aus diesem Grund stärkte Florian Kohfeldt seinem Abwehr-Routinier demonstrativ den Rücken. „Ich nehme Niklas komplett in Schutz“, sagte er. „Ich habe auch in vielen Phasen gesehen, dass er unser Spiel beruhigt hat.“

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Mainz?