Rudi Assauer ist tot

Trauer um Rudi Assauer: Der ehemalige Werder-Spieler und -Manager ist laut der Illustrierten „Bunte“ an diesem Mittwoch gestorben.

2012 wurde bekannt, dass Rudi Assauer an Alzheimer erkrankt ist. In den Jahren danach hat er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. An diesem Mittwoch ist der ehemaliger Werder-Spieler gestorben. Das berichte die „Bunte“. Die stellvertretende „Bunte“-Chefredakteurin, Tanja May, habe die traurige Nachricht erreicht, dass Rudi Assauer tot sei, heißt es auf „Bunte.de“. Das habe seine ehemalige Lebensgefährtin Beate Schneider gegenüber der Zeitschrift bestätigt: „Rudi ist heute Nachmittag gestorben. Es ist traurig aber auch eine Erlösung für ihn. Wir sind alle wahnsinnig traurig.“

Assauer bestritt zwischen 1970 und 1976 insgesamt 226 Spiele für Werder, ehe er bis 1981 Manager und Interimstrainer bei den Bremern war. Danach prägte er eine Ära bei Schalke 04 – als Manager und Vorstandsmitglied.