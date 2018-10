Routinier auf Rekordjagd

Er war einer der ganz wenigen Lichtblicke bei Werders 2:6-Klatsche gegen Leverkusen: Claudio Pizarro. Der 40-Jährige erzielte sein erstes Saisontor und ist damit auf dem besten Weg zu einem Bundesliga-Rekord.

Das gesamte Weserstadion jubelte schon, als der Ball noch gar nicht die Torlinie überschritten hatte. Claudio Pizarro hatte in der 60. Spielminute einen klugen Pass von Davy Klaassen angenommen, stand frei vor Leverkusens Torwart Lukas Hradecky, und alle waren sich sicher: Den macht er rein. Das Vertrauen der Werder-Fans in den besten Torschützen der Vereinsgeschichte ist also immer noch fast grenzenlos, auch wenn Pizarro bis Sonntagabend kein Saisontor erzielt hatte. Das hat sich nun geändert: Eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung schlug der 40-Jährige zu, traf zum zwischenzeitlichen 1:3 – und schrieb damit Bundesliga-Geschichte.

Mit 40 Jahren und 25 Tagen ist Pizarro der zweitälteste Torschütze, den es im deutschen Oberhaus jemals gab. Nur einer war noch älter: Mirko Votava traf im Alter von 40 Jahren, drei Monaten und 30 Tagen. Am 24. August 1996 war das, Werder verlor mit 1:2 in Stuttgart. Votava ist inzwischen Co-Trainer von Werders U23. In der vergangenen Woche lief der 62-Jährige in den Katakomben des Weserstadions Florian Kohfeldt über den Weg und richtete eindringliche Worte an den Chefcoach der Profis. „Er hat mich mit seiner ganzen Autorität als Werder-Legende ermahnt, dass er der älteste Torschütze der Bundesliga bleiben will“, erzählte Kohfeldt schmunzelnd.

Entschuldigung bei Votava

Um diesen Wunsch zu erfüllen, dürfte der Coach Pizarro ab dem 20. Spieltag nicht mehr einsetzen. Sollte Pizarro nämlich im Februar 2019 oder später ein Tor erzielen, hätte er den Votava-Rekord geknackt. Kohfeldt entschuldigte sich daher schon einmal vorsorglich bei Votava: „Sorry, Mirko, das wird wohl nichts.“

Tatsächlich ist Pizarro zuzutrauen, dass der Treffer gegen Leverkusen nicht sein letztes Saisontor bleibt. Am Sonntag überzeugte der Oldie einmal mehr als Joker durch seine Ballsicherheit, Präsenz und Torgefahr. Nicht umsonst fielen neun der bislang 17 Werder-Tore, wenn Pizarro auf dem Platz stand. Diese Bilanz ist bemerkenswert, denn der Peruaner spielte in dieser Saison insgesamt erst 240 von 810 möglichen Minuten.

Freude bei Pizarro

Zwei Tore hat er in dieser relativ kurzen Zeit schon vorbereitet und nun auch eines erzielt. Keine Frage, auf diesen Moment hatte der Vollbluttorjäger natürlich schon ungeduldig gewartet. Das konnte Pizarro nach dem Leverkusen-Spiel nur schwer verbergen, auch wenn ihn die 2:6-Pleite natürlich ärgerte. „Nach so einer Niederlage ist es schwer, aber ich freue mich immer über ein Tor“, sagte er und grinste ganz kurz. „Für mich persönlich ist es gut, um wieder Selbstvertrauen zu bekommen. Ich werde weiter versuchen, der Mannschaft mit meiner Leistung und meinen Toren zu helfen.“

Spätestens bei dieser Ansage dürfte Votava Angst um seinen Rekord bekommen. Und eine weitere Bestmarke winkt Pizarro außerdem noch: Seit 1999 hat er in jedem Kalenderjahr mindestens einmal in der Bundesliga getroffen, diese beeindruckende Serie könnte er 2019 fortsetzen.

