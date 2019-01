Roth-Team bleibt torlos

Die Werder-Frauen haben sich am Sonntagnachmittag in einem Testspiel mit einem 0:0 von der zweiten Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg getrennt.

Keine Tore, aber vielleicht wichtige Erkenntnisse nehmen die Werder-Frauen vom Test in Wolfsburg wieder zurück nach Bremen. Im Spiel gegen den Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga hatte Werders Selina Cerci kurz vor der Pause die größte Chance, die abstiegsbedrohten Bundesligistinnen in Führung zu bringen. In der Schlussphase ließen Jessica Fischer und Vanessa Voigt guten Chancen für die Gastgeberinnen liegen. So blieb es bei dem torlosen Unentschieden.

Am Sonntag, den 3. Februar steht für Werders Frauen der nächste Test an. In Herzlake trifft die Mannschaft von Carmen Roth auf den SV Meppen. Das erste Pflichtspiel in der Bundesligarückrunde findet dann am 17. Februar um 17 Uhr statt. In Bremen treffen die Grün-Weißen auf den MSV Duisburg.