Roth empfiehlt Bode als DFB-Präsident

Marco Bode als DFB-Präsident? Wenn es nach Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, geht, wäre Bode in einer Doppelspitze genau der richtige Mann für den Posten.

Laut DFB und DFL soll am 27. September auf dem DFB-Bundestag in Frankfurt ein neuer DFB-Präsident bzw. eine Präsidentin gewählt werden, der oder die von DFB und DFL gemeinsam getragen wird. Im „Kicker“ hat sich nun Politikerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) zu Wort gemeldet und eine Doppelspitze für die DFB-Führung empfohlen. Damit sich im Verband „tatsächlich etwas ändert“, gehört für Roth „eine Frau dazu“, heißt es im „Kicker“. Mögliche Kandidatinnen nannte die 64-Jährige nicht.

In Sachen zweite Spitze wird Roth dagegen deutlich konkreter: Marco Bode, aktuell Werders Aufsichtsratsvorsitzender, sei ein geeigneter Kandidat. „Für mich ist er einer der Klügsten, ein besonnener Mensch, der alle Bereiche des Fußballs kennt. Jemandem wie ihm könnten die Bosse in der 1. Liga nicht vorwerfen, er habe keine Ahnung.“ Gleichzeitig könnten sich „die Fans an ihm orientieren, weil er im Verein, in der Nationalmannschaft und im Aufsichtsrat eines Klubs gezeigt hat, dass er alle Dimensionen abdecken kann“, wird Roth im „Kicker“ zitiert.

Für Roth sei es wichtig, eine Führung zu bekommen, „die von sich behaupten kann: Wir vertreten den Fußball und nicht bloß bestimmte Interessen“, heißt es im „Kicker“ weiter. „Der größte Sportverband der ganzen Welt braucht eine starke Stimme. Das Gewicht des deutschen Fußballs ist enorm. Wir müssen es nur auch nutzen“, so Roth.

Im April dieses Jahres war Reinhard Grindel als DFB-Präsident zurückgetreten. Interimsweise hatten Rainer Koch (DFB) und Reinhard Rauball (DFL) anschließend die DFB-Führung übernommen.

