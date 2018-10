Rosenberg trifft im Topspiel

Markus Rosenberg hat im Topspiel der schwedischen Liga wieder einmal seine Klasse gezeigt. Der frühere Bremer schoss seinen Klub Malmö FF zum Sieg gegen Hammarby.

Eine kurze, schnelle Bewegung reichte, und Markus Rosenberg hatte sich im Rücken seines Gegenspielers frei gelaufen. Der Pass von der Außenbahn kam, und der Stürmer vollstreckte mit dem linken Fuß eiskalt. Keine Frage: Der Ex-Werderaner hat auch mit 36 Jahren seinen Torriecher nicht verloren. Mit seinem Treffer in der 57. Minute sicherte Rosenberg Malmö FF am Sonnabend einen 2:1-Sieg im Topspiel gegen Hammarby IF.

Für den Schweden, der von 2007 bis 2012 in Bremen unter Vertrag stand, war es der elfte Saisontreffer im 23. Einsatz. Malmö mit dem deutschen Trainer Uwe Rösler liegt in der schwedischen Allsvenskan auf Rang vier und verkürzte den Abstand zum Zweiten Hammarby durch den Erfolg auf zwei Punkte.