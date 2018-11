Rosenberg macht Werder-Fans glücklich

Vom Januar 2007 bis zum Sommer 2012 ging Markus Rosenberg für Werder auf Torejagd. Auch, wenn der Schwede eines dieser Jahre auf Leihbasis in Spanien verbrachte: Wegen insgesamt überzeugender Leistungen und einiger wichtiger Tore hat der Angreifer in Bremen immer noch ein gutes Standing. So gut, dass es sich drei Supporterinnen des SV Werder nicht nehmen ließen, bei einem Malmö-Trip auch Rosenberg einen Besuch abzustatten.

Der Anlass: Am Dienstagabend spielte Rosenbergs aktueller Verein, Malmö FF, gegen den KF Drita Gjilan aus dem Kosovo in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League. Eigentlich ist der Ex-Bremer, immer noch Mannschaftskapitän in seiner letzten Profi-Saison, im Sturmzentrum der Schweden gesetzt: Beim 3:0-Sieg im Hinspiel erzielte Rosenberg ein Tor selbst und legte ein weiteres auf.

Beim 2:0 im Rückspiel saß der 35-Jährige allerdings 90 Minuten lang auf der Bank. Ein wenig enttäuschend für die Werder-Fans, die eigens ein Poster für Rosenberg angefertigt hatten. Nach dem Spiel dann die positive Überraschung: Rosenberg traf die Werderanerinnen vor dem Stadion und überreichte ihnen doch noch das unterschriebene Trikot, das sie sich gewünscht hatten.

Three Werder Bremen supporters went to Malmö to watch Markus Rosenberg play against Drita.



But he was on the bench for the whole game. So he went out and met them and gave them a signed shirt! pic.twitter.com/G4648LxI0g