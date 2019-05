Ronstadt wechselt nach Würzburg

Nach nur einer Saison bei Werders U23 verlässt Frank Ronstadt den Verein schon wieder. Statt der Regionalliga wird künftig die 3. Liga seine sportliche Heimat sein, Ronstadt wechselt zu den Würzburger Kickers.

Noch nicht ganz ein Jahr ist es her, dass Frank Honstadt zu Werder wechselte. Die Bremer hatten den Mittelfeldspieler vom Nordrivalen Hamburger SV losgeeist, wo er zahlreiche Juniorenmannschaft durchlaufen hat. An der Weser wollte sich Ronstadt in der Regionalliga für noch höhere Aufgaben beweisen - der nächste Schritt führt den 21-Jährigen nun nach Bayern. Bei den Würzburger Kickers unterschrieb Ronstadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

„Zwar konnte Frank den Sprung in Richtung Bundesliga nicht machen, dennoch hat er in jedem Spiel alles für unsere U23 gegeben„, sagte Björn Schierenbeck, der Direktor des Werder-Leistungszentrums. “Daher freut es mich sehr, dass er einen Verein in der 3. Liga gefunden hat. Wir wünschen ihm viel Erfolg.“

In der vergangenen Saison absolvierte Ronstadt für Werders U23 insgesamt 30 Partien in der Regionalliga, in denen er vier Treffer vorbereitete. „Ich möchte mich für die erfolgreiche und lehrreiche Zeit beim SV Weder Bremen bedanken„, wird er auf der Internetseite seines neuen Klubs zitiert. “Ich verspüre eine große Vorfreude auf die Herausforderung bei den Würzburger Kickers und freue mich darauf, mich in allen Aspekten weiterzuentwickeln. Ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass die positive Entwicklung der letzten Jahre in Würzburg weitergeht.“