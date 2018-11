Zu seinem Abschied spricht Zlatko Junuzovic über wichtige Momente in Bremen und besondere Personen im Foto-Interview mit MEIN WERDER.

"Das war der Abschied in Mainz, da habe ich nur fünf Minuten gespielt. Eine Woche zuvor in Bremen war es phänomenal, das war schon richtig geil! Einiges habe ich gar nicht mitbekommen, zum Beispiel, dass das ganze Stadion applaudiert hat, als mein Name bei der Mannschaftsvorstellung vorgelesen wurde. Diese Anerkennung, diese Wertschätzung, das sind sehr positive Gefühle, die mich stolz machen. Dafür möchte ich mich bei jedem Einzelnen bedanken. Vor dem Spiel im Mainz habe ich die Mannschaft eingeladen, ein paar Mitarbeiter, Zeugwarte, Putzfrauen, Trainer-Team, wir waren essen und haben uns einen gemütlichen Abend gemacht. Da sind ein paar nette Worte gefallen, das war schön."

"Da sehe ich ziemlich jung aus, mit den Jahren hat sich da einiges getan. Einen Tag davor bin ich aus der Türkei über Wien nach Bremen gekommen. Am Morgen gab es diese Pressekonferenz mit der Vorstellung, da ist das Foto entstanden. Ich war extrem nervös, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich wollte die Rückennummer 16, aber die hatte Mikael Silvestre. Erst im Sommer habe ich sie dann von ihm übernommen.

Eigentlich war mein Wechsel für den Sommer geplant, dann ging plötzlich alles im Januar über die Bühne. Unter Thomas Schaaf habe ich sofort jedes Spiel von Anfang an gemacht, das ging sehr schnell. Es wurde mir gesagt, dass ein Umbruch ansteht und es schwierig werden könnte. Die Ambitionen, international dabei zu sein, waren schon da. Das muss auch so sein. Und im Pokal war immer etwas möglich. Man musste aber akzeptieren, dass Titel eher unrealistisch sind. Sportlich war das erste halbe Jahr kein gutes, für mich persönlich aber schon. Tempo, Intensität, medialer Druck, an all das habe ich mich gewöhnt und konnte im Sommer 2012 dann richtig durchstarten.

Privat war die erste Zeit nicht einfach, so weit weg von Zuhause. Meine Frau blieb zunächst aufgrund ihrer Arbeit in Wien, die Familie war weit weg. Sebastian Prödl, Marko Arnautovic, Alexander Ignjovski, Naldo oder Marko Marin haben mir sehr geholfen, trotzdem musste ich mich zurechtfinden."

"Beim Liga Cup 2012 habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich mithalten kann. Als Titel zählt der Gewinn dieses Pokals nicht, er war aber wichtig für die Stimmung in der Vorbereitung. Bevor ich nach Bremen gewechselt bin, gab es nicht so viele Österreicher in der Bundesliga. Kurz darauf waren es 17. Werder hatte schon immer Österreicher, teilweise waren wir hier zu fünft. Es gab manchmal Verwirrung, wenn wir österreichische Begriffe verwendet haben, da kam nicht jeder mit. Einige haben nachgefragt und sich die Wörter erklären lassen.

Es hat sich viel getan in Österreich, speziell die Ausbildung der Fußballer ist sehr professionell geworden. Das erklärt diese Entwicklung. Und dann passt die Mentalität, die Sprache, für viele Österreicher ist die Bundesliga ein Traum. Sebastian und Marko waren am Anfang wichtige Bezugspersonen für mich. Basti gehört noch immer zu einer WhatsApp-Gruppe, die wir haben. Markos Zeit hier war unglücklich. Er hat sich vieles zu Herzen genommen, er ist schon sensibel, auch wenn man das nicht glauben mag. In England lieben sie ihn für die Art, wie er ist, da blüht er richtig auf. In Deutschland wurde das anders aufgenommen. Er ist ein überragender Spieler, in Österreich der vielleicht wichtigste. Marko hat die Qualität, Spiele zu entscheiden. Es war cool, an seiner Seite zu spielen."

"Theo kam 2012 ins erste Trainingslager nach Norderney. Da hat er drei Tage kein Wort geredet. Im Zillertal lagen wir dann auf einem Zimmer, Thomas Schaaf hatte das bestimmt, damit Theo deutsch lernt. Am Anfang habe ich profitiert, weil wir nur Englisch gesprochen haben und ich es dadurch immer besser gelernt habe. Nach einem halben Jahr aber hat Theo deutsch gesprochen, das ging unglaublich schnell. Theo und ich denken gleich, haben die gleiche Einstellung zu vielen Dingen im Leben. Uns verbindet, dass wir beide nicht die einfachste Kindheit hatten und um Akzeptanz kämpfen mussten. Unsere Frauen verstehen sich auch sehr gut, wir haben auch mal gemeinsam Urlaub gemacht. Theo wird mir fehlen, im täglichen Umgang. Kontakt wird es immer geben."

"Das war eine Phase, in der ich beim Ausführen das Gefühl hatte: Der kann reingehen. Und so war es dann ja auch manchmal, eine super Zeit. Es muss vieles zusammenpassen, damit so ein Ball direkt ins Tor geht. Das ist schon schön, es ist ja ein besonderes Tor. Durch diese Phase hat sich allerdings auch die Wahrnehmung verändert, ich wurde nur auf die Standards reduziert. In der Beurteilung meines Spiels ging es immer nur noch um Freistöße und Eckbälle, dabei ist es nur ein kleiner Teil. Das hat mich schon bisserl gestört, weil es für mich nicht das Entscheidende ist, es ist ja nicht mein ganzes Spiel.

Die Zahl der Freistoßtore hängt eng an der Zahl der Möglichkeiten, und die waren eben nicht immer so häufig. Die Freistoßtore waren wichtige Momente, es waren aber nicht die wichtigsten meiner Zeit in Bremen. In der Phase habe ich meinen Vertrag verlängert. Mir war klar, dass es eine schwierige Zeit werden kann, dass es wahrscheinlich gegen den Abstieg geht. Aber die Unterstützung der Fans, das Ansehen in Mannschaft und Verein, eine Führungsrolle zu haben, all das war mir wichtig. Finanziell gab es interessantere Angebote, mir fehlte bei allen aber das gute Gefühl. Im Nachhinein sage ich, dass ich alles richtig gemacht habe."

"Einer der bittersten Momente meiner Karriere. Ausgewechselt wurde ich um die 60. Minute, verletzt habe ich mich schon nach etwa 15 Minuten. Da habe ich gleich gespürt, die Euro ist für mich gelaufen. Bei jedem Schritt habe ich das Pochen gespürt, das Ziehen im Knöchel. Der Knöchel wurde von Minute zu Minute dicker, aber ich wollte nicht runter vom Feld. Durch das Adrenalin und Schmerzmittel habe ich es irgendwie geschafft, weiter zu spielen. Für mich ist in dem Moment eine Welt zusammengebrochen. Wenn ich daran denke oder Bilder sehe, denke ich noch immer: Das ist ein großer Sch...! Das war die Chance, wir hatten uns zum ersten Mal selber für eine Europameisterschaft qualifiziert. In der Quali hatten wir überragend gespielt, die Stimmung war gut, besser hätte es gar nicht sein können. Und dann das!"

"Mit Alex Nouri hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Er war immer direkt, unser Austausch gut und ehrlich. Damals hatte ich ein unmoralisches Angebot von Trabzonspor vorliegen, da musste ich ein paar Tage drüber nachdenken. Die Vereine haben ja auch verhandelt. Nachdenken heißt aber nicht, dass man es unbedingt machen will, es ist ein Abwägen beider Positionen. Mit Alex habe ich darüber gesprochen. Letztlich fehlte das klare Gefühl, dass ich das unbedingt machen will. Auch die Verhandlungen der Vereine haben sich gezogen. Am Ende der Transferphase kam das Angebot von Trabzonspor noch mal, aber ich hatte keine wirkliche Überzeugung.

Für jeden Spieler ist es schwierig, ehrlich aber auch korrekt zum Verein zu sein. Ich wollte keinen Treueschwur leisten, um dann 14 Tage später doch zu gehen. Es gibt keine Gewissheit, so ist das Geschäft, das gilt auch für die Vereine, auch sie haben keine Gewissheit, ob ein Wechsel zustande kommt. Es ist für alle Beteiligten ein Geschäft, auch für die Vereine. Deshalb habe ich mit offenen Karten gespielt und gesagt, dass ich nicht weiß, was passiert. Im Sommer 2017 gab es auch Gespräche mit Werder über eine Verlängerung, aber kein konkretes Angebot. Wir wollten abwarten, weil wir sportlich sofort in einer schwierigen Situation waren.

In diesem Frühjahr kam dann Salzburg, die sich extrem bemüht haben. Großer Respekt, sehr professionelle Gespräche, hohe Wertschätzung. Sie haben mir ihrem Weg erklärt, ihre Philosophie, junge Spieler zu entwickeln. Und was sie mit mir planen. All das finde ich sehr interessant, dazu kommt die sportliche Herausforderung: Meisterschaft, Pokal, und die Chance, Champions League zu spielen. Ich will maximalen Erfolg, ich will Titel gewinnen. Es gab auch andere Optionen auf einen Wechsel, aber da fehlte mir das gute Gefühl. Nach Österreich zu Red Bull Salzburg zurückzukehren, in die Heimat, ist ein gutes Gefühl."

Aufgezeichnet von Christoph Sonnenberg und Malte Bürger.