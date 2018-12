Reisefreudige Werder-Fans auf Rang fünf

Was die Zahl der Auswärtsfahrer angeht, gehört Werder zur Spitzengruppe der Bundesliga: Zur Winterpause liegen die Bremer in der Auswärtsfahrer-Tabelle des Portals „fussballmafia.de“ auf dem fünften Platz.

Diese Nachricht gibt es auf einer Werder-Pressekonferenz vor einem Auswärtsspiel regelmäßig zu hören: Der Gästeblock ist ausverkauft, eine Anreise ohne Karte lohnt sich nicht. Dass die Bremer Fans zu den reisefreudigsten Anhängern der Bundesliga zählen, bestätigt auch die Auswärtsfahrer-Tabelle des Ultra-Portals „fussballmafia.de“. Bei den acht Auswärtspartien der Hinrunde unterstützten Werder demnach im Schnitt 4350 Fans. Das bedeutet zur Winterpause Rang fünf im Ligavergleich.

Ganz vorne steht Dortmund mit einem Schnitt von 6350 Gästefans vor den Bayern (5811), Schalke (5711) und Mönchengladbach (4889). Ganz unten rangieren dagegen Hoffenheim (778) und Wolfsburg (764).

Was die zurückgelegte Entfernung betrifft, schaffen es die Werder-Fans übrigens sogar auf Rang zwei. Im Schnitt reisen sie für ein Auswärtsspiel 480 Kilometer weit, nur die Bayern-Anhänger kommen auf einen höheren Wert (534 Kilometer). Die meisten Bremer Anhänger waren bislang beim Duell in Dortmund (8500), die wenigsten bei der Partie in Augsburg (2400).

