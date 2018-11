Reife Leistung mit Aussetzern

Werder spielt gegen Köln einen sachlichen, geduldigen Fußball mit viel Spielkontrolle, bringt sich aber fast um den Lohn der Arbeit. Letztlich ist die Kohfeldt-Elf etwas abgezockter als der Gegner.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt wechselte drei Mal gewollt und ein Mal gezwungenermaßen. Zlatko Junuzovic, Theo Gebre Selassie und Florian Kainz rückten in die Startelf, Robert Bauer, Marco Friedl und Ishak Belfodil mussten auf die Bank. Wenige Minuten vor dem Anpfiff meldete sich Philipp Bargfrede ab, für ihn rückte kurzfristig Milot Rashica ins Team.

Werder ordnete sich im gewohnten 4-3-3 an, mit Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson in der Viererkette. Thomas Delaney rutschte nach Bargfredes Ausfall auf die Sechs, Junuzovic vom Flügel nach innen auf die linke Halbposition, Maximilian Eggestein übernahm auf der rechten Seite. Rashica und Kainz übernahmen die Flügel, Max Kruse wie immer das Zentrum. FC-Coach Stefan Ruthenbeck vertraute der Elf vom Heimspiel gegen Stuttgart, brachte also erneut Claudio Pizarro von Beginn an und schickte seine Mannschaft in einem 3-4-2-1 aufs Feld.

Frühes Pressing

Die Bremer strebten ein früheres und aggressiveres Pressing an als zuletzt gegen Mönchengladbach und ordneten sich im 4-4-2 gegen den Ball an. Junuzovic unterstützte Kruse in der vordersten Linie. Kölns Sechser wurden von Werders Achtern in Empfang genommen und zusammen mit den rückwärts pressenden Angreifern so gestört, dass über Höger und Koziello kein flacher Spielvortrag möglich war.

Werder kontrollierte so das Spiel mit dem Ball des Gegners und zeigte seinerseits im Ballbesitz- und Positionsspiel gute Ansätze. Durch Kölns enge Formation im 5-3-2 gegen den Ball und einem eher tiefen Mittelfeldpressing fehlte es aber erneut etwas an Tiefe im Bremer Spiel. Köln vermied ein zu hohes Anlaufen und variierte da nur vereinzelt mal. Der Fokus lag auf einer kompakten Formation im Zentrum, mit der die Gäste Werder lange Zeit aus dem eigenen Strafraum oder der torgefährlichen Zone raushalten konnten.

Griffiger nach der Führung

So musste ein Standard für die Bremer Führung herhalten. Wie schon gegen Gladbach machte sich Werder dabei die Manndeckung des Gegners zunutze und blockte den entscheidenden Zielspieler relativ einfach frei. Nach der Führung wurde Werder in seiner Spielkontrolle noch griffiger im Pressing und spielte aus einer etwas tieferen Position auf das 2:0. Die Chance dazu ergab sich für Rashica nach einem der seltenen Durchbrüche über den Halbraum.

Kölns sehr breit, aber kaum tief angelegtes Offensivspiel konnte Werder in der Regel gut verteidigen, Simon Terodde konnte kaum einen Ball festmachen oder weiterleiten. Kölns Halbstürmer Pizarro und Yuya Osako deuteten sich aber schon in der Phase als Problem an – das dann nach dem Wechsel noch verstärkt auffällig wurde. Ruthenbeck brachte mit Salih Özcan auf der Doppel-Sechs und Leonardo Bittencourt auf dem linken Flügel zwei ballsichere und kreativere Spieler, Höger ging für den ausgewechselten Sörensen in die Innenverteidigung, Pizarro rückte klarer ins Zentrum.

Pizarro "kopiert" Kruse

Pizarro schlüpfte jetzt in die Kruse-Rolle, bewegte sich überall und agierte mehr als Ballverteiler denn als Mittelstürmer. Pizarro schirmte die Bälle hervorragend ab, ließ die Mitspieler damit nachrücken und in Position laufen. Gerade über die linke Seite konnte Köln mit Bittencourt, Jonas Hector und Özcan immer wieder kurze Überzahlmomente schaffen, Pizarro nutzte die Räume im Zentrum und verstärkte durch seine Präsenz den Effekt noch.

Das Gegentor entwickelte sich aus einer schnellen Verlagerung der Gäste: Köln spielte den Ball erst diagonal raus, dann wieder rein – auf Pizarro, in dessen Rücken Osako Platz fand und sauber abschloss. Dieses Muster sollte sich noch ein paar Mal wiederholen, Köln schaffte es jetzt immer wieder, den durch Pizarros Bewegungen freigewordenen Raum mit Mitspielern zu besetzen und bekam so die Kontrolle über die Partie.

Erhebliche Zuordnungsprobleme

Der FC spielte mutig und riskant weiter - und wurde von Werder dafür kühl bestraft. Als die Partie ganz zu kippen drohte, lud ein Abspielfehler von Höger Werder zum Konter ein, den Rashica vollendete. In einer sehr entscheidenden Phase des Spiels zeigte sich Bremen entschlossen und gab dem Spiel erneut einen anderen Charakter. Was blieb, war die Schwäche im Pressing neben Delaney. Der Raum wurde auch mit der Führung im Rücken nicht gut gesichert, was immer wieder für Zuordnungsprobleme sorgte und Werder sehr tief nach hinten drückte.

Das erinnerte ein wenig an das Heimspiel gegen Mainz, als Werder nicht mehr gut rausrückte und einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielte. Dieses Mal sorgte auch ein Wechsel von Kohfeldt dafür, dass es nicht so weit kam. Mit der Hereinnahme von Ishak Belfodil wurde das Pressing wieder schärfer, Kruse rückte zur doppelten Absicherung auf die Achterposition, um deutlich tiefer postiert Pizarros Ausweichbewegungen zu kontrollieren.

Konter als Hilfsmittel

Diese Anpassung und Werders wiederentdeckte Konterstärke befreiten Kohfeldts Mannschaft vom Kölner Druck. Köln hatte immer wieder große Probleme mit den Bremer Konter: Die Mannschaft konnte in diesen Situationen das Mittelfeld nicht schließen und war dann beim letzten Pass in die Tiefe mit dem Bremer Tempo schlicht überfordert.

Die Gäste wechselten mit Jhon Cordoba zehn Minuten vor dem Ende noch einen Angreifer ein und agierten jetzt in der letzten Linie zeitweise mit fünf Stürmern. Heintz blieb als Ein-Mann-Restverteidigung und als verkappter Spielmacher zurück, der FC ging volles Risiko. Kohfeldt reagierte mit der Einwechslung von Sebastian Langkamp (für Kainz), um mit einer Fünferkette das Ergebnis zu sichern. Eine starke Ballbehauptung und ein ordentlicher Pass von Junuzovic gegen die völlig auseinandergerissene Kölner Abwehr sorgten dann in der Schlussminute für die Entscheidung durch Eggestein.

Werder hatte wie erwartet einige Probleme mit dem FC, der sich allerdings wieder einmal durch unerklärlich leichte Fehler um den Lohn der Arbeit brachte. Bremen zeigte sich in den Schlüsselmomenten der Partie wacher und kaltschnäuziger und entdeckte seine Konterstärke wieder.

