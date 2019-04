Ein ruhiger Ostermontag ist für die Werder-Profis nur bedingt vorgesehen: Zumindest kurz geht es um 10 Uhr auf den Platz.

Die Werder-Profis lassen es an Tag nach der 0:1-Niederlage beim FC Bayern wie nach Spielen üblich locker angehen, um 10 Uhr findet eine regenerative Einheit statt. Den Ostermontag bekommen Max Kruse und Co. dann sogar frei, ehe es am Dienstag, einen Tag vor dem Pokal-Halbfinale gegen die Bayern also, mit dem Training weitergeht.