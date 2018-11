Regenerative Einheit: 10 Uhr

Für die Werder-Profis steht am Tag nach dem 5:1-Erfolg gegen Weiche Flensburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine regenerative Einheit auf dem Programm.

Die Werder-Mannschaft teilt sich an diesem Donnerstag in zwei Trainingsgruppen. Die Spieler, die beim 5:1 im Pokalspiel gegen den Regionalligisten Weiche Flensburg in der Startelf standen, absolvieren eine regenerative Einheit. Um 10 Uhr laufen sie aus und werden physiotherapeutisch gepflegt. Die Akteure, die am Mittwochabend wenig oder gar nicht zum Einsatz kamen, werden auf dem Trainingsplatz aktiv sein. Anschließend beantwortet Johannes Eggestein, der gegen Flensburg sein Startelf-Debüt bei den Werder-Profis feierte, in einer Medienrunde die Fragen der Journalisten.

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Weiche Flensburg?