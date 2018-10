Am Tag nach dem 2:6 gegen Bayer Leverkusen ist eine regenerative Einheit für die Werder-Profis angesetzt.

Für die Werder-Profis steht am Montag, einen Tag nach der herben 2:6-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen, eine regenerative Einheit auf dem Programm. Um 10 Uhr laufen die Spieler aus und werden physiotherapeutisch gepflegt. Die Akteure, die am Sonntagabend wenig oder gar nicht zum Einsatz kamen, werden auf dem Trainingsplatz aktiv sein. Anschließend beantwortet Abwehrspieler Milos Veljkovic in einer Medienrunde die Fragen der Journalisten.

