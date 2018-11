Redet miteinander! Hört aufeinander! Versteht euch!

In der Bundesliga-Kolumne "Mein Werder, meine Meinung" schreibt Lou Richter in dieser Woche über ein Konzept für Werder und die Welt.

Die Leute reden zuwenig miteinander. Und wenn sie doch miteinander reden, hören sie sich nicht zu. Wenn sie sich zuhören, verstehen sie sich nicht. Und wenn sie was verstanden haben, vergessen sie gleich alles wieder. Dieser Eindruck drängt sich mir auf, wenn ich auf einige gesellschaftliche Missstände schaue. Das gilt aber auch für den Fußball.

Ein Musterbeispiel misslungener Kommunikation ist die beknackte Debatte um den Videobeweis. Die Kontrollgucker im Kölner Keller müssen kapieren: Sie assistieren. Das meint: behilflich sein, dienen, zuarbeiten. Wenn nicht Entscheidendes aus dem Ruder läuft, bei 50/50-Entscheidungen, kann nur gelten: Klappe halten, Köln! Die Hauptfeldpfeife auf dem Acker leitet das Spiel. Und: Den Zuschauern sollte fix kommuniziert werden, was überprüft wird. Im American Football spricht der Schiri zum Volk. Oder warum nicht die Videowalls im Stadion nutzen, die mit Infos bespielt werden können? Der Videobeweis ist da, er wird bleiben. Und mit ihm Diskussionen. 100 Prozent Gerechtigkeit ist eine Illusion. Was aber bei der WM funktionierte, wird auch in der Bundesliga klappen – wenn die Protagonisten sich zuhören, verstehen und nicht gleich wieder alles vergessen.

Forsch und ambitioniert nach Europa

Gelungene Kommunikation ist auch einer der Gründe, weshalb ich für Werders Saisonverlauf optimistisch bin. Florian Kohfeldt kommuniziert klar, transparent und effektiv. Wenn jedes Teammitglied weiß, was von ihm erwartet wird und einen Plan hat, wie das umzusetzen ist, steigt die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Dazu kommt die Macht der Kabine. Wenn in einer Arbeitsgemeinschaft mehr Selbstgefälligkeit als Teamorientierung herrscht, mehr Selbstinszenierung als Leistungswille, steigt die Wahrscheinlichkeit des Misserfolgs. So wie anscheinend in der deutschen Nationalmannschaft bei der WM. Im Gegensatz dazu moderierte Didier Deschamps ein französisches Star-Ensemble zu einer Einheit, die Weltmeister wurde. Bei Werder scheinen mir Atmosphäre und Zusammenhalt zu stimmen.

Wer glänzend gelaunt permanent verliert, also lachend in die Kreissäge rennt, wird auch absteigen. Die Gefahr sehe ich bei Werder nicht. Die Lederhosen, Nord-Lüdenscheider, Pillendreher, Herzmeister, SAP-ler und Brausebullen haben mutmaßlich stärkere Kader. Aber vor dem Rest muss sich kein Bremer fürchten. Warum tiefstapeln und taktieren? Forsch und ambitioniert Richtung Europa, das ist auch kommunikativ der richtige Kurs. Erreichungsziele sind für die Motivation und Moral immer fördernder als Vermeidungsängste. Deshalb gehe ich stramm davon aus, dass die Grün-Weißen gerade in die beste Saison seit 2010 (damals Dritter) gestartet sind. Mindestens Platz 8, mindestens 45 Punkte halte ich für realistisch.

Es muss ja nicht gleich um Titel gehen, wie zu Otto Rehhagels Zeiten. Der bekam vor ein paar Tagen den Sport Bild-Award für sein Lebenswerk. In der Dankesrede wiederholte er noch mal sein Credo in der Kommunikation mit Kickern: „Ich werde sie immer als Spieler kritisieren, aber als Mensch sind sie mir heilig!“ Reden, zuhören, verstehen und nicht vergessen. Und heute in Frankfurt bitte auch nicht vergessen: den Gegner durch permanentes Toreschießen zermürben.

Lou Richter (57)

