Rashicas Schuss ins Glück

Jiri Pavlenka verletzt, Luca Plogmann mit seinem Bundesliga-Debüt, Werders Siegtor in der Nachspielzeit und eine Rote Karte gegen Frankfurt – Werders 2:1 in Frankfurt lieferte Spannung im Überfluss.

Es war die geballte Autorität, die sich in der sechsten Minute der Nachspielzeit am Ball versammelte. Claudio Pizarro stand da, die Legende. Max Kruse ebenfalls, der Kapitän. Am Ende aber war es der junge Joker Milot Rashica, der den Freistoß aus 22 Metern wunderschön ins Netz zirkelte. „Wir haben das gemeinsam entschieden. Es war eine Position für einen Rechtsfuß“, sagte der 22-Jährige später. Die beiden Routiniers traten also zur Seite und ließen dem Jungen den Vortritt. Ein bemerkenswerter Vorgang, der für den guten Teamgeist spricht, und eine goldrichtige Entscheidung: Rashica traf und sicherte Werder am Sonnabend durch das 2:1 den ersten Sieg bei Eintracht Frankfurt seit 2009.

„Das war ein sehr großer Moment für mich“, betonte Rashica, der mit dem Tor eine wahre Freudenexplosion auf der Bremer Bank auslöste. Alle rannten sie auf das Feld. „Ich bin wohl ein oder zwei Mal hochgesprungen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt schmunzelnd. Dieser extrem emotionale Augenblick war der passende Schlusspunkt für ein extrem emotionales Spiel, das zahlreiche Geschichten produzierte.

Debüt von Plogmann

Wo soll man da anfangen? Bei der Szene in der 52. Minute? Da hatte Torwart Jiri Pavlenka nach einem Fehler von Ludwig Augustinsson einen Elfmeter verursacht und sich dabei so schwer verletzt, dass er mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Platz musste. Dadurch kam Luca Plogmann zu seinem Bundesliga-Debüt, und der 18-Jährige musste direkt einen Elfmeter von Sebastien Haller zum 1:1 passieren lassen. “Da konnte er nichts ausrichten, aber er hat seine Aufgabe ansonsten sehr souverän gelöst“, lobte Sportchef Frank Baumann den Youngster.

Oder beginnt man die Geschichte dieses Spiels mit dem Tor zum 1:0 von Yuya Osako? Der Japaner hatte nach einem traumhaften Pass von Maximilian Eggestein getroffen. Gewöhnlich war auch dieser Treffer nicht, denn Schiedsrichter Sören Storks versagte ihm zunächst die Anerkennung. Nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten erkannte er dann richtigerweise, dass Osako nicht im Abseits gestanden hatte. Bei Werder durfte also mit 90 Sekunden Verzögerung gejubelt werden. Für Kohfeldt dauerte das zu lange: „Das muss schneller gehen. Es war doch klar zu sehen, dass das Tor regulär war.“

Rot für Willems

Man könnte die Partie auch auf die Rote Karte für den Frankfurter Jetro Willems nach gerade einmal 32 Minuten herunterbrechen. Er hatte Theodor Gebre Selassie einen Schlag an den Kopf verpasst. Die Szene spielte sich direkt vor der Bremer Bank ab. Danach waren zum ersten Mal alle Ersatzspieler und Verantwortlichen aufgesprungen. „Die Aktion war unnötig. Den Platzverweis kann man geben“, sagte Baumann.

Die Rote Karte für den Gegner half Werder jedoch nicht. Nach einer guten Anfangsphase bekamen die Bremer in Überzahl plötzlich Probleme. „Die ersten 30 Minuten waren richtig gut“, bilanzierte Kohfeldt. „Aber über die Phase zwischen der 35. und 95. Minute müssen wir aus fußballerischer Sicht sprechen.“

Klaassen verletzt Salcedo

Durch Willems‘ Aussetzer hatte die Intensität der Partie die nächste Stufe erreicht, damit kamen die Frankfurter besser zurecht. Schon vorher waren die Zweikämpfe robust geführt worden. In der neunten Minute grätschte Davy Klaassen Carlos Salcedo herzhaft den Ball vom Fuß, und der Frankfurter Verteidiger musste verletzt raus. „Ich habe den Ball getroffen, aber er hat sich leider den Fuß verdreht. Das war nicht meine Absicht“, sagte Klaassen.

Kohfeldt hielt fest: „Wir haben uns in den ersten 30 Minuten nicht den Schneid abkaufen lassen.“ Das änderte sich nach der Pause. Dabei sprach alles für Werder: 1:0 vorn, in Überzahl, gegen einen Gegner ohne eingespielte Abwehr. Dazu verriet die Statistik, dass die Eintracht noch nie ein Bundesliga-Spiel nach einem Rückstand in Unterzahl in einen Sieg verwandelt hatte. Trotzdem waren es plötzlich die Gastgeber, die drückten. Bis auf Hallers Elfmetertreffer hatten sie allerdings kaum zwingende Chancen. Werder dagegen erzielte sogar ein Tor, doch Osako wurde zurecht wegen Abseits zurückgepfiffen (60.). Die Frankfurter kämpften also weiter – in der Hoffnung auf einen Punkt oder sogar mehr. Nach 75 Minuten hatten sie, mit einem Mann weniger, genauso viele Kilometer zurückgelegt wie die Bremer.

Extra-Motivation für Rashica

Werder war im Begriff, den Vorteil der Überzahl leichtfertig zu verschenken. Doch Werder kam doch noch vermehrt zu Abschlüssen. Kevin Trapp faustete einen Schuss von Max Kruse über die Latte (73.), David Abraham rettete nach einem Schuss von Gebre Selassie auf der Linie (76.). In der 87. Minute verzog Claudio Pizarro. Rashica schoss kurz darauf Trapp freistehend an (90.). „Der wäre leichter zu machen gewesen als der Freistoß“, fand Kohfeldt.

Vielleicht brauchte Rashica einfach die Herausforderung? In jedem Fall schoss er den Freistoß ins Netz als wäre es das Einfachste der Welt. „Ich habe oft Freistöße trainiert. Und ich wusste, dass es die letzte Chance war“, erzählte der Torschütze. Eine Extra-Motivation für den Kosovaren war die Tatsache, dass er im Stadion nach eigenen Worten von „zehn bis 15 Verwandten“ unterstützt wurde. Zwei seiner Tanten leben in Frankfurt. Seiner Familie widme er den Treffer, erklärte Rashica. Und den Werder-Fans. Und natürlich Jiri Pavlenka, „damit er schnell wieder auf die Beine kommt“. Noch ein Zeichen dafür, dass der Teamgeist stimmt bei Werder.