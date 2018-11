Rashicas Raffinesse beim ruhenden Ball

Als Werder in Frankfurt kurz vor Schluss einen Freistoß bekam, rechneten nur wenige Fans mit Milot Rashica als Schützen. Mannschaftsintern war dagegen bekannt, wie schussstark der Flügelstürmer ist.

So viel Zeit musste sein für den Helden des Tages. Werder-Trainer Florian Kohfeldt unterbrach das Interview kurz, denn Milot Rashica stand hinter ihm. Ein klatschender Handschlag, eine innige Umarmung und ein paar Abschiedsworte – dann machte sich Rashica auf den Weg. Nach dem 2:1-Sieg in Frankfurt durfte Werders Matchwinner den Abend mit der Familie verbringen. „Zehn bis 15 Verwandte“ seien am Sonnabend im Stadion gewesen, erzählte Rashica. Der Kosovare hat zwei Tanten und mehrere Cousins, die in Frankfurt wohnen. „Es sind sowieso immer Verwandte dabei, wenn ich spiele“, sagte der 22-Jährige.

Der Rashica-Clan musste allerdings lange warten, bis er seinen Milot auf dem Platz sehen konnte. Obwohl der Flügelstürmer beim 1:1 gegen Hannover nach seiner Einwechslung gut gespielt und den Ausgleich vorbereitet hatte, blieb er zunächst auf der Bank. Seine Enttäuschung darüber ließ sich der Kosovare nicht anmerken: „Natürlich will jeder spielen, aber der Trainer spricht immer mit uns. Ich verstehe ihn. Wir haben schließlich einen großen Konkurrenzkampf, der uns stärker macht.“

Rashica ging also mit gutem Beispiel voran. Er schmollte nicht, sondern war sofort da, als er gebraucht wurde, ganz ohne Anlaufzeit. Für Frank Baumann war er damit der Beweis dafür, dass Werder in Sachen Personalpolitik vieles richtig gemacht hat. Der Sportchef hob hervor: „Milot hat das Spiel belebt. Diese Breite im Kader und dass wir speziell vorne nachlegen können, hilft uns sehr. Das zeichnet unseren Kader aus.“

In Frankfurt konnte Trainer Florian Kohfeldt erst Claudio Pizarro und dann Rashica bringen, um wieder für mehr Druck auf das gegnerische Tor zu sorgen. Johannes Eggestein und Florian Kainz wären auch noch da gewesen. Dass er sich kurz vor Schluss für Rashica entschied und nicht für einen der Konkurrenten, wollte sich Kohfeldt allerdings nicht ans Revers heften: „Meine Einwechslung hatte mit dem Tor nichts zu tun. Das hat Milot ganz alleine geschafft.“

Rashicas gutes Gefühl

Im Prinzip hat der 22-Jährige ohnehin nur das getan, was sein Kapitän ihm aufgetragen hatte. Vor dem entscheidenden Freistoß hatten zunächst Claudio Pizarro, Max Kruse und Rashica am Ball gestanden. Pizarro ging dann wieder weg, und Linksfuß Kruse ließ Rashica den Vortritt, weil die Position für einen Rechtsfuß besser geeignet war. „Max hat gesagt, dass ich den Ball direkt reinschießen soll. Das habe ich getan“, sagte Rashica trocken über seinen zweiten Bundesliga-Treffer.

Für viele Fans kam es überraschend, dass der Kosovare den Freistoß, den er selbst herausgeholt hatte, überhaupt schießen durfte. Schließlich hatte er dies bei Werder vorher noch nie getan. Die Teamkollegen dagegen wunderten sich kaum. „Ich habe geguckt, wer auf dem Platz steht, und habe gedacht: Wenn jemand aus der Position den besten Schuss hat, dann ist es Milot“, sagte Martin Harnik, der in der Schlussphase ausgewechselt auf der Bank saß. Baumann äußerte sich ähnlich: „Wir alle wissen, dass Milot einen Riesenschuss und eine gute Schusstechnik hat. Ich war froh, dass er sich den Ball geschnappt hat.“

In der vergangenen Saison hätte sich wohl noch Zlatko Junuzovic das Spielgerät genommen. Der inzwischen abgewanderte Österreicher galt als Freistoßspezialist, hatte allerdings auch schon länger keinen ruhenden Ball mehr verwandelt. Werders bislang letzter Freistoßtreffer datierte vom 18. Februar 2017, als Thomas Delaney in Mainz traf. Rund anderthalb Jahre später gelang nun Milot Rashica dieses Kunststück. „Ich hatte schon vorher ein gutes Gefühl“, sagte der Matchwinner. „Und ich hatte nichts zu verlieren. Es war ja die letzte Aktion des Spiels.“ Das klingt nervenstark und selbstbewusst - hat Werder nun also einen neuen Spezialisten für ruhende Bälle? „Das war auf jeden Fall nicht die schlechteste Bewerbung als Freistoßschütze“, sagte Kohfeldt. „Milot kann in zwei Wochen gerne wieder zum Ball gehen.“

