Rashicas nächster Kracher

Der Kosovo steht kurz vor dem Aufstieg in die C-Klasse der Nations League. Seinen Anteil daran hatte auch Werders Milot Rashica, der beim 5:0-Sieg über Malta einen sehenswerten Treffer erzielte.

Schon wieder so ein Kracher! Milot Rashica entwickelt sich in der kosovarischen Nationalmannschaft zum Experten für Tore aus der Distanz. Beim Sieg über Malta schnappte sich Werders Flügelstürmer am Sonnabend den Ball am Mittelkreis, ließ zwei Gegenspieler stehen und zog aus 20 Metern Torentfernung ab. Vom Innenpfosten prallte der Ball ins Netz. Es war der Treffer zum 5:0-Endstand in der 86. Minute und Rashicas zweites Tor im 19. Länderspiel. Zudem bereitete der Bremer zwei Tore seiner Mannschaft vor.

Bereits Mitte Oktober hatte Rashica beim 1:1 gegen die Faröer ein herrliches Weitschusstor erzielt. Für Werder zeigte der 22-Jährige seine Schussstärke immerhin auch schon einmal, als er in Frankfurt per Freistoß den 2:1-Siegtreffer markierte. Zuletzt kam Rashica allerdings maximal noch zu Kurzeinsätzen. Für den Kosovo durfte er dagegen durchspielen. Durch den Erfolg über Malta steht das Team nun kurz vor dem Aufstieg in die C-Klasse der Nations League. Am Dienstag reicht Rashica und Co. gegen Aserbaidschan ein Remis, um alles klarzumachen.

Auch die Schweden können noch den Aufstieg schaffen. Sie würden dann in der A-Klasse der Nations League spielen. Am Sonnabend gewannen die Skandinavier mit 1:0 in der Türkei. Werders Linksverteidiger Ludwig Augustinsson kam 90 Minuten lang zum Einsatz und bestritt sein 21. Länderspiel. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Andreas Granqvist (Helsingborgs IF) per Elfmeter in der 71. Minute.

Die Türken sind nun sicher aus der B-Klasse abgestiegen. Die Schweden haben den Abstieg dagegen verhindert. Sollten sie am Dienstag gegen Russland gewinnen, würden sich Augustinsson und Co. sogar den Aufstieg sichern. In der Gruppe 2 spielen nämlich nur drei Teams.