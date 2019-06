Rashica-Auswahl trifft auf Xhaka-Team

In der kosovarischen Hauptstadt Pristina steigt am Sonnabend ein besonderes Benefizspiel, Werder-Profi Milot Rashica gibt das Zugpferd. Er ist der Kopf einer Auswahl, die auf ein Team von Granit Xhaka trifft.

Im Kosovo wird in diesen Tagen viel und laut gefeiert. Mit einem großen Festakt wurde bereits an den 20. Jahrestag des Einzugs der NATO-Schutztruppe KFOR erinnert - unter anderem war der ehemalige US-Präsident Bill Clinton in der Hauptstadt Pristina zu Gast. „Es wird immer zu den großen Ehren meines Lebens zählen, dass ich mit Ihnen gegen die ethnischen Säuberungen und für die Freiheit stand“, sagte er, während der kosovarische Ministerpräsident Ramush Haradinaj entgegnete: „Sie haben uns geholfen, den Krieg zu gewinnen, und wir haben gemeinsam Frieden geschaffen.“

Es liegt also eine besondere Atmosphäre in der Luft. Am Sonnabend wird es nun auch noch einen sportlichen Höhepunkt geben. Werder-Profi Milot Rashica, der aktuell mit der Nationalelf des Kosovo für Aufsehen sorgt, trifft mit einer Auswahl in einem Freundschaftsspiel auf ein Team um den früheren Gladbacher Granit Xhaka. Inzwischen spielt Xhaka beim FC Arsenal in London, in internationalen Vergleichen läuft er für die Schweiz auf - seine Wurzeln liegen aber in Pristina. Im dortigen Fadil-Vokrri-Stadion wird nun ab 20 Uhr der Ball rollen. Welche Spieler neben Rashica und Xhaka dabei sind, teilten die Veranstalter bislang noch nicht mit. Die Einnahmen der Veranstaltung kommen bedürftigen Familien zugute.