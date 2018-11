Rashica wieder nicht im Kader

Am Sonnabend tritt Werder ab 15.30 Uhr in Stuttgart an. Dort wollen die Bremer den nächsten Sieg einfahren – ein großes Rätsel ist allerdings wieder einmal die Aufstellung, die Florian Kohfeldt wählen wird.

Es gibt Momente, in denen ein großer Kader Probleme bereitet – zumindest dem Trainer. Und zwar immer dann, wenn er den Kreis der Spieler benennen muss, der für die nächste Bundesliga-Partie infrage kommt. Da es bei Werder aktuell keine Sperren oder Verletzungen gibt, muss Florian Kohfeldt derzeit einige unschöne Entscheidungen fällen. So strich der Bremer Coach Kevin Möhwald ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Nürnberg aus dem Team, zuletzt erwischte es etwas überraschend Milot Rashica gegen Berlin. Und dieses Mal? „Das kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht mit den Spielern gesprochen habe“, sagte Kohfeldt kurz nach dem Abschlusstraining am Freitag. Wenig später am Flughafen war dann klar: Rashica, Möhwald und auch Felix Beijmo waren wieder nicht dabei.

Einige Fragezeichen gibt es noch in Sachen Startformation. Unter der Woche hatten die Bremer ein wenig umgestellt, Nuri Sahin und Martin Harnik hatten gegen die Hertha begonnen, der zuvor in Augsburg starke Florian Kainz saß ebenso wie Philipp Bargfrede erst einmal nur auf der Bank. Sahin machte seine Sache gut, gab aber zu, dass er noch nicht die Kraft besitze, um über 90 Minuten zu gehen. Trotzdem begann auf der Pressekonferenz am Donnerstag erneut das beliebte Frage-Antwort-Spielchen, wie Werder denn nun gerade im Mittelfeld in Stuttgart spielen wolle. Mit Bargfrede? Mit Sahin? Oder etwa mit beiden?

„Nuri hat eine gute Chance zu spielen. Bargi hat eine gute Chance zu spielen“, sagte Florian Kohfeldt und grinste. „Als Doppelsechs. Mit Bargfrede auf der Sechs und Sahin auf der Acht. Mit Bargfrede in einer Dreierabwehrkette und Sahin davor. In einer Raute mit Sahin auf der Zehn und gegen den Ball dann mit Doppelsechs.“ Und lachend schob er hinterher, dass noch viel mehr Optionen möglich seien, auf die er aber nicht eingehen wollte. Stattdessen sagte er nur lachend: „Viel Spaß beim Knobeln.“

Florian Kohfeldt dürfte indes eine ganz genaue Vorstellung davon haben, mit welcher Elf er beim VfB Stuttgart bestehen möchte. Zwar seien personelle Veränderungen aufgrund der Fitness trotz der erhöhten Belastung während einer englischen Woche nicht notwendig, andererseits "haben wir bisher in allen Spielen unterschiedliche Sachen gemacht", meinte Kohfeldt. "Von daher kann man das vielleicht als etwas Beständiges nehmen.“

Das wiederum lässt vermuten, dass der Werder-Coach auswärts wieder ein wenig zurückrotiert. Florian Kainz könnte somit erneut eine Chance erhalten, da gerade in der Fremde seine Qualitäten als schneller, agiler Offensivmann, der sich aber auch nicht für den Rückwärtsgang zu schade ist, besser zum Tragen kommen. Trotz seines Treffers gegen Berlin würde Martin Harnik somit erst einmal auf die Bank müssen, da ansonsten die Plätze im Angriff für Max Kruse und Yuya Osako reserviert sind.

Im Mittelfeld spricht vieles dafür, dass sich erst einmal wieder von der Raute verabschiedet wird und Philipp Bargfrede wahlweise als Sechser oder Verstärkung für die Viererkette von Beginn an ran. Nuri Sahin könnte somit erneut den Edelreservisten geben, vielleicht aber auch – je nach Spielstand – gänzlich pausieren, ehe er im Heimspiel gegen Wolfsburg in der kommenden Woche wieder spielen darf. Eine Partie, die dem Ex-Dortmunder womöglich noch mehr auf den Leib geschneidert sein könnte.

Derweil trainierten Stefanos Kapino und Aron Johannsson auf dem Platz. Sie drehten gemeinsam mit Physiotherapeut Jens Beulke einige Runden.

