Rashica und Osako neben Kruse?

Seit vier Liga-Spielen wartet Werder auf einen Sieg. Am Sonnabend (15.30 Uhr) wartet mit Bayern nun ein harter Brocken - welches Personal schickt Florian Kohfeldt auf den Rasen? So könnte die Startelf aussehen.

Das Trainingsspiel zum Abschluss der Einheit war gerade vorbei, da nahmen die drei Rasensprenger, die sonst im Boden versenkt sind, plötzlich ihren Dienst auf. Gutes Timing, denn so blieb den Werder-Profis bei nass-kaltem Wetter eine zusätzliche kalte Dusche erspart. Das soll auch an diesem Sonnabend so bleiben, wenn die Bayern im Weserstadion zu Gast sind. Werder will die inzwischen 15 Spiele andauernde Niederlagenserie gegen die Bayern endlich beenden.

Mit welcher Aufstellung Florian Kohfeldt das tun wird, ist vor dem Anpfiff die letzte offene Frage. Klar ist, dass Ludwig Augustinsson hinten links beginnen wird. Das ist normalerweise keine ausdrückliche Erwähnung wert, in diesem Fall aber schon, denn als die Werder-Profis am Freitag zum Abschlusstraining schritten, da fehlte Augustinsson überraschend. Ein „leichtes Kratzen im Hals“ störe Augustinsson, sagte Kohfeldt. Augustinssons Einsatz ist laut Kohfeldt aber nicht gefährdet, „er spielt, definitiv“.

Definitiv geklärt ist die Aufstellung in der Offensive dagegen nicht. Kohfeldt wird vermutlich auf Außen Änderungen vornehmen, Kandidaten für zwei Flügelpositionen hat er einige. Johannes Eggestein hat ein solides Startelf-Debüt gegen den SC Freiburg gegeben. Er könnte wieder beginnen. Gut möglich auch, dass Milot Rashica nach zuletzt zwei Kurzeinsätzen wieder beginnt, er könnte mit seiner Quirligkeit die großen Bayern-Innenverteidiger vor Probleme stellen. Ein anderer Kandidat ist der bewegliche Yuya Osako, der zuletzt eher müde Auftritte hingelegt hat, jetzt aber aus einer Pause kommt. Vielleicht hilft's.

So könnte Werders Startelf gegen Bayern aussehen: