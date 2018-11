Rashica und andere Härtefälle

Dass Milot Rashica gegen Hertha nicht im Kader stand, hat viele überrascht. Der Flügelstümer bekam den verschärften Konkurrenzkampf bei Werder schmerzhaft zu spüren, präsentierte sich aber als Teamplayer.

Das Beispiel Milot Rashica zeigt eindrucksvoll: So hart wie jetzt war der Konkurrenzkampf bei Werder seit langer Zeit nicht mehr. Kohfeldt hat diesen Zustand bewusst herbeigeführt. „Diese natürliche Geilheit kommt über den Konkurrenzkampf. Es freut mich sehr, wie die Jungs damit umgehen“, unterstrich er.

Rashica war am Dienstag bei Weitem nicht der einzige Härtefall. Da war etwa auch Florian Kainz. Der Offensivmann hatte beim 3:2-Erfolg in Augsburg stark gespielt und einen Treffer vorbereitet. Dennoch saß er gegen Hertha zunächst auf der Bank. „Er hätte mich zu Recht fragen können, ob ich noch alle Latten am Zaun habe“, sagte Kohfeldt.

Da war Philipp Bargfrede. Der ist normalerweise im defensiven Mittefeld gesetzt, doch gegen Hertha bekam Nuri Sahin den Vorzug. „Es ging nicht darum, ,Bargi‘ zu schonen. Das war eine Entscheidung für Nuri, aber vielleicht spielen sie gegen Stuttgart auch beide zusammen“, erklärte Kohfeldt. Da war Kevin Möhwald, der sich in Augsburg über sein Bundesliga-Debüt freuen durfte und nun wieder zurück auf die Tribüne musste.

Und da war natürlich auch Claudio Pizarro. In Augsburg hatte er überraschend in der Startelf gestanden, gegen Hertha spielte die Sturmlegende gar nicht. „Wir werden Claudio brauchen. Dieses Mal brauchten wir ihn nicht, und er konnte ein bisschen strahlen nach dem Spiel“, sagte Kohfeldt. Dagegen bekam Martin Harnik, der in Augsburg nur eingewechselt worden war, gegen die Berliner wieder die Chance von Anfang an – und traf. „Tore sind das beste Argument“, sagte der Stürmer mit Blick auf den Konkurrenzkampf, der besonders in der Offensive tobt.

Über diesen Zustand beschwert, hat sich bei Werder bisher niemand. Alle betonen, wie sehr der Konkurrenzkampf die Mannschaft nach vorne bringt. „Diesen Spirit müssen wir haben. Deshalb wird die Spannung bei uns hoch bleiben“, unterstrich Kohfeldt. Der Trainer wiederum muss nun auch vor dem Spiel in Stuttgart am kommenden Sonnabend harte Entscheidungen fällen und Spielern mitteilen, dass sie nicht im Kader stehen. Auf der anderen Seite muss sich Kohfeldt keine großen Sorgen darüber machen, dass Sahin und Theodor Gebre Selassie gegen Hertha leichte Blessuren erlitten haben. Selbst wenn einer ausfallen sollte, hätte er reichlich Alternativen in der Hinterhand.

