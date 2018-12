Rashica trifft auf Pavlenka und Gebre Selassie

In Dublin sind die Gruppen für die EM-Qualifikation festgelegt worden. Auch mehrere Werder-Profis schauten mit Interesse auf die Auslosung, denn sie wollen mit ihren Nationalteams das EM-Ticket buchen.

Zweimal könnten Werder-Spieler in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 aufeinandertreffen. Am Sonntag wurden die Gruppen in Dublin ausgelost, und zur Gruppe A gehören der Kosovo mit Milot Rashica sowie Tschechien mit Theodor Gebre Selassie und Jiri Pavlenka. Die weiteren Gegner heißen England, Bulgarien und Montenegro.

Serbien mit Milos Veljkovic hat in Gruppe B folgende Kontrahenten: Portugal, Ukraine, Litauen und Luxemburg. Für Ludwig Augustinssons Schweden geht es gegen Spanien, Norwegen, Rumänien, die Färöer und Malta (Gruppe F). Österreich mit Florian Kainz trifft auf Polen, Israel, Slowenien, Mazedonien und Lettland (Gruppe G).

Deutschland wurden übrigens die Niederlande, Nordirland, Estland und Weißrussland zugelost. Vielleicht darf ja im Laufe der EM-Qualifikation auch mal wieder ein Bremer im Nationaltrikot ran, Maximilian Eggestein gilt zumindest als Kandidat.

Die jeweils beiden Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde 2020, die in zwölf europäischen Städten ausgetragen wird.