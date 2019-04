Rashica setzt sich die Krone auf

Ein Tor vorbereitet, eines selbst erzielt: Milot Rashica stach bei Werders 2:3 gegen Bayern heraus. Dafür wählten ihn die User eindeutig zum „Man of the Match“ vor Davy Klaassen.

In der 75. Minute glich das Weserstadion im Pokalhalbfinale gegen Bayern einem Tollhaus: Milot Rashica hatte zum 2:2 für Werder getroffen, nachdem er wenige Momente zuvor das 1:2 durch Yuya Osako vorbereitet hatte. Auch sonst war der Angreifer Werders Aktivposten, was auch die User so sahen: Mit 2.900 Stimmen wurde er zum „Man of the Match“ gewählt.

Deutlich dahinter landete auf Platz zwei Davy Klaassen mit 753 Votes, Kapitän Max Kruse (603) schaffte es ebenfalls aufs Treppchen. Am schwächsten kamen Milos Veljkovic (52) und der eingewechselte Martin Harnik (46) weg.

Die Ergebnisse in der Übersicht: