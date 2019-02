Rashica setzt sich die Krone auf

Das ist wahrlich keine Überraschung: Doppelpacker Milot Rashica wurde von den Mein-Werder-Usern zum „Man of the Match“ gegen Augsburg gewählt. Jiri Pavlenka und Davy Klaassen kamen ebenfalls gut weg.

Zwei Tore in 35 Minuten Spielzeit, darunter ein wunderschöner Schlenzer zum 3:0 und zur Vorentscheidung: Milot Rashica erwischte gegen den FC Augsburg einen Sahnetag, ehe ihn Rückenprobleme ausbremsten und er für Kevin Möhwald ausgewechselt werden musste. Dafür erhielt er von der Mein-Werder-Community den Titel des „Man of the Match“ mit 1700 Votes.

Auf Platz zwei landete Torwart Jiri Pavlenka mit 617 Votes, der zum Ende der ersten Halbzeit zwei Großchancen Augsburgs entschärft hatte und somit dafür sorgte, dass es mit einem 3:0 in die Pause ging und anschließend nichts mehr anbrannte. Die tollen Leistungen des Duos blieben auch über Bremen hinaus kein Geheimnis, der „Kicker“ berief sie in die Elf des Spieltags.

Gleiches gelang Pavlenka auch bei der „Sportschau“, dort fehlte aber Rashica. Dafür schaffte es mit Ludwig Augustinsson ein weiterer Bremer in deren Top-Elf.

Den Mein-Werder-Usern war der Schwede nicht ganz so positiv aufgefallen, er erhielt bloß 74 Votes für den elften Platz. Die Bronzemedaille schnappte sich indes Davy Klaassen mit 331 Votes, Platz vier erreichte Kevin Möhwald (262 Votes).

Die Ergebnisse in der Übersicht: