Rashica schießt Traumtor

Wie hart er schießen kann, hat Milot Rashica schon bei seinem Siegtreffer für Werder in Frankfurt bewiesen. Beim Länderspiel des Kosovo gegen die Färöer gelang ihm nun ein weiteres Traumtor.

Der Ball fiel ihm eher zufällig vor die Füße, und dann überlegte Milot Rashica nicht lange. Aus 25 Metern hämmerte der Werder-Profi die Kugel äußerst sehenswert in den Winkel. Es war der Treffer zum 1:0 für den Kosovo in der neunten Spielminute und Rashicas erstes Länderspieltor im 15. Einsatz für sein Heimatland. Am Ende der Partie gegen die Färöer lautete das Ergebnis am Sonntagabend 1:1.

Rashica wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. Mit dem Kosovo liegt Werders Flügelstürmer in der Nations League D an der Spitze der Gruppe 3. Acht Punkte aus vier Spielen holten Rashica und Co. bislang. Platz zwei belegt Aserbaidschan mit sechs Zählern.

Das Tor von Rashica seht ihr hier: