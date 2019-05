Rashica mit Magenproblemen

Spiele wie in Hoffenheim sind normalerweise wie gemacht für Milot Rashica. Doch diesmal konnte er seine Stärken nicht einbringen und musste geschwächt vom Feld.

Es war nicht der beste Auftritt, den Milot Rashica beim 1:0 in Hoffenheim zeigte. Bemüht, aber ohne die gewohnte Durchschlagskraft blieb er. Nach 61. Minuten musste Rashica vorzeitig vom Platz. Dass es eine Überraschung war, dass er dort überhaupt gestanden hatte, machte Werder erst nach Abpfiff bekannt. „Es ging ihm richtig schlecht. Er hatte das Gefühl, sich übergeben zu müssen“, erklärte Frank Baumann.

Statt im Hotel zu bleiben, quälte sich Rashica über eine gute Stunde. „Nach 60 Minuten war er einfach durch“, sagte Florian Kohfeldt, und verteilte noch ein dickes Lob an Rashica: „Milot hat sich komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt.“ Was die Ursache für die Übelkeit ist, steht nicht fest. Während Kohfeldt vermutete, dass er etwas Falsches gegessen haben könnte, sprach Baumann von einem Virus, der in der hohen Belastung der letzten Wochen begründet liegen könnte. Eine Gefahr für Rashicas Einsatz gegen Leipzig sehen Trainer und Sportchef aber nicht.