Rashica gegen Wolfsburg zurück im Kader

Milot Rashica wird gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend (Anpfiff 20.30 Uhr) wieder in Werders Kader sein. Das bestätigte Florian Kohfeldt auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag.

Obwohl Milot Rashica am dritten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt noch der umjubelte Matchwinner gewesen war, wurde er am vierten Spieltag gegen Augsburg nur eingewechselt und stand anschließend gegen den VfB Stuttgart und Hertha BSC gar nicht im Kader. Gegen Wolfsburg am Freitagabend (Anpfiff: 20.30 Uhr) wird der Kosovare aber wieder dabei sein. Das sagte Florian Kohfeldt am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel.

Nicht mit von der Partie ist Martin Harnik, der sich am Mittwoch beim Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte. Wie schwer diese sei, wollte Kohfeldt nicht einschätzen. „Da würde ich sonst im Dunkeln tappen und müsste mich nächste Woche wieder korrigieren“, sagte der Werder-Coach, um aber noch anzufügen: „Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir nicht über eine endlos lange Pause reden.“

Sehr gute Chancen auf einen Einsatz gegen Wolfsburg hat Sebastian Langkamp. Weil Milos Veljkovic gelb-rot-gesperrt ausfällt, wird der Platz an der Seite von Niklas Moisander in der Innenverteidigung frei. Auf die Frage, inwiefern Marco Friedl dafür in Frage käme, sagte Kohfeldt: „Marco als Linksfuß ist eher etwas für die andere Position.“ Typisch für den Werder-Coach ist, was er noch mit einem Augenzwinkern hinterherschob: „Aber es können ja auch drei da hinten spielen.“ Das würde bedeuten, dass Werder wie gegen Stuttgart im 3-5-2-System auflaufen würde.

