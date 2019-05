Rashica bei Leipzig im Fokus?

Milot Rashica ist Werders Shootingstar der Saison, mit elf Pflichtspieltreffern hat er eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht – nun soll laut „Sport Bild“ RB Leipzig den Offensivspieler auf dem Zettel haben.

In der laufenden Rückrunde ist Rashica förmlich aufgeblüht, zehn Plichtspieltreffer seit Jahreswechsel stehen auf dem Konto des 22-Jährigen. In der gesamten Hinrunde hatte er zuvor nur ein einziges Mal getroffen. Diese positive Entwicklung hat offensichtlich auch bei anderen Klubs für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie die „Sport Bild“ in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, wird RB Leipzig in den kommenden Wochen einen neuen Stürmer verpflichten – auf der Kandidatenliste des Klubs sollen nach Informationen des Magazins unter anderem die Bundesliga-Angreifer Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf), Luca Waldschmidt (SC Freiburg) und eben auch Werders Milot Rashica stehen.

Werder will Rashica unbedingt halten. Sein Berater Altin Lala hat bereits vor einigen Wochen betont, dass Werder auch in der kommenden Saison der richtige Verein für den Stürmer sei. Kommt allerdings ein Angebot von einem finanzstarken Klub, der bereit wäre, die inzwischen marktüblichen 40 Millionen plus X zu zahlen, müsste die Situation wohl neu bewertet werden. Mit einer Ablösesumme in der Höhe könnten bei den Bremern viele weitere Entwicklungsschritte eingeleitet werden.

Leipzig will laut „Sport Bild“ mit der Verpflichtung eines neuen Stürmers Druck auf Timo Werner ausüben, um einen Werner-Wechsel in diesem Sommer zu forcieren. Der Nationalstürmer will seinen 2020 auslaufenden Vertrag bei RB nicht verlängern, hat aber auch keine Eile den Verein in den nächsten Monaten zu verlassen. Wie die „Sport Bild“ schreibt, würde Werner auch noch eine Saison in Leipzig spielen, um anschließend ablösefrei zu wechseln – ein Vorgehen, was den RB-Bossen gar nicht passen soll, wie es heißt.