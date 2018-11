Rapid-Sportchef: „Ein Gerücht, das mich kaltlässt“

Bickel in „Kronen Zeitung“ über Bolingoli

Am Montag hatten belgische Medien Linksverteidiger Boli Bolingoli-Mbombo mit Werder in Verbindung gebracht. Nun äußerte sich Rapid Wiens Sportchef Fredy Bickel in der „Kronen Zeitung“ zu dem Gerücht.