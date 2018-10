R wie Roembiak, Lodewijk

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Einen bunten Hund holte sich Werder im Sommer 1998 ins Haus. Lodewijk Roembiak hatte in neun Jahren als Profi schon acht verschiedene Klubs durch, spielte in seiner Heimat Niederlande, in der Türkei und in der Schweiz, ehe ihn Werder vom FC Aarau an die Weser lockte. Roembiak war eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler, aufgrund seiner etwas stämmigen Statur und seinem langsamen Antritt in diesem wichtigen Bereich des Spiels aber nicht besonders gut aufgehoben. Trainer Wolfgang Sidka schob Roembiak immer öfter auf den rechten Flügel, wo der Niederländer seine hervorstechende Stärke am besten einbringen konnte: Roembiak war trotz seines offensichtlichen Übergewichts und seiner Nachteile im Ausdauerbereich ein überragender Flankengeber.

Gleich in seinem zweiten Spiel für Werder erzielte er ein Tor und bereitete ein weiteres vor, die Hinrunde beendete er mit je drei Toren und drei Assists und weckte Hoffnungen, diese sehr ordentlichen Zahlen weiter auszubauen. Dann verletzte sich der Spieler aber in der Winterpause und verpasste die komplette Rückrunde. Roembiak kam überhaupt nicht mehr auf die Beine, wurde in der darauffolgenden Saison unter Felix Magath nur noch zweimal eingewechselt und wurde dann erst zurück nach Aarau und später zum SV Waldhof verliehen. Im Sommer 2001 endete das Engagement in Bremen dann mit dem Wechsel zum SC Cambuur endgültig. Vier Jahre später beendete Roembiak bei LVV Friesland seine Karriere.