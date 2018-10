R wie Ramzy, Hany

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Mit Rune Bratseth hatte sich eine Institution in Werders Abwehr zurückgezogen, der Norweger hörte nach sieben Jahren an der Weser im Sommer 1994 offiziell auf und wollte nur noch eine Art Stand-by-Profi sein. Also benötigte Otto Rehhagel Ersatz und fand diesen in der Schweiz. Von Xamax Neuchatel wurde Hany Ramzy nach Bremen geholt und damit auch der erste Ägypter überhaupt in der Bundesliga.

Ramzy war kein besonders filigraner Spieler, dank seiner Mentalität und jeder Menge Einsatz aber eine solide Option als Vorstopper oder Libero. In Bremen wurde Verteidiger zu einer festen Größe, tanzte aber abseits des Platzes einige Male aus der Reihe. Ramzy soll ein echter Lebemann gewesen sein, der das Nachtleben durchaus zu genießen wusste. Sportlich hatte er allerdings das Pech, dass sich Rehhagel nach nur einer Saison gen München verabschiedete und Ramzy so in die wilde Phase des Klubs mit hineinrutschte.

Eine echte Schmierenkomödie

Nach vier Jahren und 120 Pflichtspielen war in Bremen Schluss, Ramzy folgte dem Ruf Rehhagels, der mittlerweile beim 1. FC Kaiserslautern Trainer war und dort sensationell als Aufsteiger Deutscher Meister wurde. Zweimal sorgte Ramzy beim FCK noch für großes Aufsehen: Einmal bei der legendären Schmierenkomödie, als Rehhagel versehentlich einen vierten Nicht-EU-Ausländer eingewechselt hatte und Ramzy dafür vom Feld holen musste, um den Fauxpas zu vertuschen. Dieser täuschte eine Verletzung vor und lachte sich danach auf der Bank schlapp.

Weniger lustig war sein Rauswurf einige Jahre später: Ramzy wurde wegen sexueller Nötigung zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Weil der Spieler aber schon die Anklage verheimlichen wollte, wurde er von Kaiserslautern suspendiert. Ein paar Monate später begnadigte ihn der Vorstand, dann verletzte sich Ramzy allerdings schwer am Knie, was letztlich zum Ende seiner aktiven Karriere führte.