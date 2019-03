Quo Werdis?

Zwischen der Volkswagen Arena in Wolfsburg und dem Bremer Weserstadion liegen: 193 Kilometer. Mit Auf- und Ausfahrten der Autobahnen hat die Rückfahrt an diesem Sonntagabend insgesamt elf Kurven, dauert knapp zwei Stunden und im Kofferraum liegen aus Werder-Sicht hoffentlich drei Punkte. Nur dann lohnt sich der Sprit. Ich habe nichts gegen den VfL Wolfsburg. Er ist mir eher egal. Aber ein Auswärtsspiel in Gifhorn-Ost rangiert bei mir auf der Beliebtheitsskala schon sehr weit unten.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.