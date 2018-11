Quartett kehrt zurück, Kruse nicht dabei

Max Kruse hat am ersten Mannschaftstraining der Woche nicht teilgenommen. Dafür ist ein Quartett aus Nationalspielern bereits wieder dabei gewesen.

In Werders erstem Mannschaftstraining der Woche am Mittwochnachmittag fehlten Max Kruse und Claudio Pizarro. Die beiden Stürmer trainierten aufgrund der Belastungssteuerung individuell. Zu Kruses Fehlen sagte Florian Kohfeldt nach der Einheit: „Er ist nicht verletzt und wird morgen wieder ganz normal mittrainieren.“

Ein Quartett ist dagegen von seinen Länderspielreisen zurückgekehrt: Jiri Pavlenka, Johannes Eggestein, Theodor Gebre Selassie und Florian Kainz standen mit etlichen U23-Spielern auf dem Trainingsplatz. Neben den vier Genannten waren oder sind noch neun weitere Werder-Profis mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs. Diese werden laut Werder im Laufe des Mittwochs und Donnerstags zurückkehren.

Eine kurze Schrecksekunde gab es, als Kevin Möhwald sich in einem Kopfballduell eine kleine Platzwunde an der linken Augenbraue zuzog und auch leicht blutete. Nach kurzer Behandlung konnte der Mittelfeldspieler aber weiter am Training teilnehmen.

Nicht auf dem Platz stand Philipp Bargfrede, der bis Ende der Hinrunde mit Achillessehnenproblemen ausfällt. Mehr dazu gibt es hier. Aron Johannsson hatte sich bereits früher am Mittwoch auf Krücken am Weserstadion gezeigt: Der US-Stürmer war in Tübingen am Sprunggelenk operiert worden.