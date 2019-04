Gegen Nürnberg und Dortmund brannten Werder-Anhänger Pyrotechnik im Gästeblock ab. Diese Vergehen kommen Werder teuer zu stehen: Der DFB verhängte eine Strafe in Höhe von 59.000 Euro.

„Unsportliches Verhalten“ der Werder-Fans führt der DFB in seiner Begründung für eine Geldstrafe in Höhe von 59.000 Euro an: Am 2. Februar beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Nürnberg und am 5. Februar, als Werder beim BVB im Pokal gastierte, brannten im Gästeblock diverse pyrotechnische Gegenstände ab. Immerhin: 20.000 Euro müssen nicht direkt an den DFB abgeführt werden, sondern können „für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen“ investiert werden.