Prozessauftakt gegen zwei Ex-Werderaner

Den Ex-U23-Spielern Addy-Waku Menga und Marc Heider wird heute vor dem Amtsgericht Osnabrück der Prozess gemacht. Es geht um versuchte Spielmanipulation.

Den früheren Profis des VfL Osnabrück, Addy-Waku Menga und Tobias Willers, sowie dem heutigen VfL-Kapitän Marc Heider wird vorgeworfen, vor dem letzten Spiel der Drittliga-Saison 2016/2017 Spieler und Mitarbeiter von Werders U23 sowie von Rot-Weiß Erfurt kontaktiert zu haben. Menga und Heider standen zuvor auch bei Werders zweiter Mannschaft unter Vertrag.

"Die Kontaktaufnahme soll mit dem Ziel der Spielmanipulation gegen einen Vermögensvorteil erfolgt sein", heißt es in einer Mitteilung des Amtsgerichts Osnabrück. Während das letzte Heimspiel der Saison für den VfL sportlich bedeutungslos war, steckten Werder und Erfurt noch im Abstiegskampf. Willers, heute bei Viktoria Köln unter Vertrag, wird versuchte Erpressung in drei Fällen, den Ex-Bremern Heider und Menga versuchte Erpressung in jeweils einem Fall zur Last gelegt.