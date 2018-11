Der Konflikt zwischen Bremer Ultra-Szene und Innenbehörde spitzt sich zu. In Reaktion auf polizeiliche Maßnahmen vor der Partie gegen Gladbach veröffneten verschiedene Ultra-Gruppen ein gemeinsames Statement.

In einer gemeinsamen Stellungnahme haben die Bremer Ultra-Gruppen scharfe Kritik an der Polizei Bremen sowie an der Innenbehörde unter Senator Ulrich Mäurer geübt. Anlass für den Konflikt sei dabei das Vorgehen der polizeilichen Einsatzkräfte vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach vom 10. November.

Die Ultras sprechen dabei von „Strategien der Provokation und Machtdemonstration“ seitens der Polizei und der Innenbehörde: So sei unter dem Vorwand der Kontrolle von Einzelpersonen eine Gruppe von 200 Personen „drangsaliert“ worden. Besonders die Aufforderung, „Schwenk- und Zaunfahnen sowie Doppelhalter“ zu kontrollieren, ohne dass dies in einen Zusammenhang mit den Ermittlungen gestellt worden sei, stieß den Ultras dabei sauer auf.

Harte Kritik am Innensenator

Doch nicht nur die Polizei steht in der Kritik der Werder-Ultras, vor allem der Kurs von Innensenator Mäurer wird als Provokation aufgefasst. Auf der in Magdeburg stattfindenden Innenministerkonferenz waren zuletzt auch schärfere Maßnahmen gegen das Abbrennen von Pyrotechnik gefordert worden, etwa Haftstrafen oder Blockstürme durch die Polizei.

Während die Ultras die Aussicht auf Gefängnis für den Einsatz von Pyrotechnik als „absurde Forderung“ zurückweisen, seien Blockstürme gemessen an den Erfahrungen der Vergangenheit wenig zweckmäßig, dafür aber „PR-Shows“, die „Handlungsfähigkeit simulieren“ würden. Mäurer werfen sie daher eine „substanzlose Symbolpolitik“ vor, um sich vor den Bürgerschaftswahlen im Mai 2019 zu profilieren.

Polizei weist Vorwürfe von sich

Nach der Partie gegen Gladbach hatte die Bremer Polizei bereits Stellung zum Vorfall bezogen. Bei dem Einsatz sei es einerseits um Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen Ultras und Polizei am 31. Oktober am Bremer Hauptbahnhof gegangen. Andererseits sei es um den Straftatbestand der Beleidigung gegangen – eben gegen Innensenator Mäurer, der in einem Banner verunglimpft worden war.

„Maßnahmen wie Identitätsfestellungen“ stellten hinsichtlich solcher Ermittlungen noch „den geringsten Eingriff in die persönliche Freiheit“ dar, hieß es auf Anfrage von Mein Werder. Den Vorwurf einer bewussten Zuspitzung des Konfliktes wollte die Polizei nicht gelten lassen: „Hieraus eine Abkehr der deeskalierenden Ausrichtung der Polizei Bremen zu schließen, entbehrt jeglicher Grundlage“, hieß es in der Stellungnahme weiter.

Hier geht es zum kompletten Statement der Ultras von „Infamous Youth“, „Caillera“, „Intesa Verde“, „UltrA-Team Bremen“, „Wanderers Bremen“, „HB–Crew“ und „Ultra‘ Boys Bremen“ bei „caillera.net“.