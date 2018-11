Probleme in der Matrix

RB Leipzig ist die beste Umschaltmannschaft der Liga; auch das Pressing ist beeindruckend. Aber Ralph Hasenhüttls Mannschaft zeigt sich auch anfällig. Der Fehler liegt dabei fast immer im System.

Greift Werder wieder auf Libero Bargfrede zurück?

Der Raum hinter Leipzigs Sechsern ist anfällig

Seitenverlagerungen brechen das Pressing auf

Mal wieder werden die Standards wichtig

Das Spiel gegen den Ball:

Leipzig erwartet den Gegner zumeist in einem ziemlich riskanten 4-2-4, wobei die erste Pressinglinie ihre Anlaufhöhe variiert und den Aufbau des Gegners mit einer versetzten Stellung einzelner Spieler, die zu einer gewissen asymmetrischen Formation führt, auf eine Seite locken will.

Der Ansatz, den Gegner immer möglichst hoch, möglichst frontal und möglichst schnell anzulaufen, ist mittlerweile verwässert. Stattdessen sucht sich Leipzig gerne ein Pressingopfer aus, auf den der Ballbesitz gelenkt werden soll. Dann setzen sich die Pressingabläufe sofort und in hoher Geschwindigkeit in Gang, unabhängig von der Anlaufhöhe.

Ziel ist es eigentlich immer, ein Zuspiel entweder ins Zentrum auf einen Sechser zu provozieren, der dann sofort massiven Druck bekommt – oder aber auf den Außenverteidiger, der dann schnell vom ballnahen Außenbahnspieler angelaufen und gestellt wird. Manchmal wird der Gegner auch gezwungen, schnell einen neutralen Ball in die Spitze zu spielen, den Leipzig dann recht leicht verteidigen kann.

Ein anderes zentrales Merkmal von Leipzigs Spiel gegen den Ball sind Zweikampfsituationen. Die Mannschaft versucht den Gegner in direkte Duelle zu treiben, verteidigt dazu vorbereitend raumorientiert - wenn es aber an die Balleroberung gehen soll, ist der Zweikampf das Mittel der Wahl. Dabei hat die Mannschaft gleich einige ganz geschickte Spieler in ihren Reihen.

In der engen Formation im 4-2-4 oder 4-2-2-2 mit nur den Außenverteidigern auf den Flügeln kommt das Gegenpressing voll zum Tragen. Die dichte Staffelung der einzelnen Spieler zueinander forciert die schnelle Jagd nach einem Ballverlust.

Das Spiel mit dem Ball:

Leipzig nutzt das Mittel der Überladungen teilweise bis zum Exzess. Dafür formt die Mannschaft sich von ihrem grundsätzlichen flachen 4-4-2 in ein 4-2-2-2 um, um die Halbräume und das Zentrum enorm zu überladen, also Überzahl in diesem Bereich zu schaffen. Die Flügelspieler rücken dafür einige Meter in der Vertikalen ein.

In der Horizontalen lautet das Zauberwort „Zwischenlinienraum“. Leipzigs Offensivspieler und die Sechser sind überragend darin, sich für wenige Momente den Raum zwischen den gegnerischen Linien so zu suchen, dass sie anspielbar sind und sofort in Spielrichtung drehen können.

Innerhalb dieser beiden Leitprinzipien baut Leipzig in der Regel ganz klassisch mit den beiden Innenverteidigern auf oder mit einem abkippenden Sechser, der sich entweder dazwischen fallen lässt oder aber aus der Halbposition neben einem der Innenverteidiger agiert. Grundsätzlich wird schnell, flach und vertikal durch die Halbräume oder das Zentrum kombiniert und die Überzahl durch die Umformung genutzt. Die Außenverteidiger sind zwar ins Offensivspiel eingebunden, aufgrund ihrer abseitigen Position und ihrer geringen Kreativität aber nicht besonders gefährlich. Zuletzt hat es sich Bayer Leverkusen sogar erlaubt, Linksverteidiger Bernardo mehr oder weniger außer Acht zu lassen.

Funktioniert das Spiel durchs Zentrum oder die Halbräume nicht, ist sich die Mannschaft auch nicht für hohe, lange Bälle in die Spitze zu schade. Yussuf Poulsen als Wandspieler legt dann ab oder verlängert in die Tiefe. Geht auch dieses Rezept nicht auf, dann hilft die enge Struktur bei der Jagd auf zweite Bälle.

Leipzigs Umschaltverhalten nach einem Ballgewinn ist immer noch eines der besten der Liga. Die Mannschaft denkt immer nach vorne, steuert sofort die Tiefe an und versucht mit so wenigen Ballkontakten wie möglich hinter die gegnerische Abwehrkette zu kommen. Dazu kommt das famose Nachrücken der Sechser, mit einem Naby Keita auf Weltklasseniveau.

Das sind Werders Chancen:

Um die Tiefe besser verteidigen zu können, würde sich wieder das Modell mit Philipp Bargfrede als zusätzlicher Absicherung in einer Fünferkette anbieten. Vielleicht denkt Florian Kohfeldt auch darüber nach, seine Anordnung im Pressing umzubauen: Mit nur einer echten Pressingspitze, aber zwei Spieler versetzt dahinter, um die Halbräume besser kontrollieren zu können.

In der zu erwartenden 4-4-2-Struktur gegen den Ball hat Werder sechs, mit eng stehenden Achtern sogar acht Spieler, die das Zentrum blockieren könnten. Das Ziel muss unbedingt lauten, Leipzig so oft wie möglich auf die Flügel zu drücken. Hier hilft es, dass Leipzigs Außenverteidiger zwar dynamisch, aber technisch nicht so beschlagen sind, dass sie viele kreative Lösungen finden könnten und damit die Spieleröffnung hakt. Die Anlaufhöhe im Pressing darf dabei gerne riskant hoch gewählt werden. Leipzig versteht es mittlerweile, bei geringem Druck den Ball so lange sicher zirkulieren zu lassen, bis sich Lücken im Mittelfeld auftun, um diese dann zu bespielen.

Leipzig verfolgt im Prinzip immer den gleichen Impuls nach vorne - völlig egal, ob die Mannschaft in Ballbesitz ist oder gegen den Ball spielt. Das baut permanenten Druck auf den Gegner auf, birgt aber auch Risiken. Ganz konkret sind die (Halb-)Räume im Rücken der beiden Sechser eine potenzielle Schwachstelle. Rücken die beiden zentralen Mittelfeldspieler in der ohnehin schon riskanten 4-2-4-Pressingstruktur auch noch mit nach vorne, entstehen in deren Rücken große Räume, die die Viererkette nicht verteidigen kann. Besonders im Halbraum sollte Werder da genug Anlaufpunkte finden, um diese Zonen mit seinen beweglichen Spielern zu besetzen und mit mutigen, flachen Zuspielen zu finden.

Werder könnte im Aufbau auch um das Leipziger Zentrumspressing herum spielen, in dem der Ball schnell auf die Außen und von dort dann erst wieder zurück ins Zentrum gespielt wird. Das wäre die etwas sicherere Variante und würde dem ganz großen Druck ein bisschen entgehen. Grundsätzlich gilt bei allen Varianten: Nicht lange in einer Zone aufhalten! Sonst wird der Pressingdruck enorm. Reinspielen, rausspielen, verlagern und so schnellen Raum erzielen, könnte das Grundrezept sein.

Ein echtes Problem stellen aus Leipziger Sicht immer noch die Defensiv-Standards dar. Leipzig verteidigt mit einer Mischung aus Raum- und Manndeckung, es ziehen sich aber immer wieder kleine und große Fehler wie ein roter Faden durch die Saison.

