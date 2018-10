Premiere für Reichel

Tobias Reichel wird die Zweitrunden-Partie von Werder im DFB-Pokal gegen Weiche Flensburg an diesem Mittwoch leiten. Es ist eine Premiere für den jungen Schiedsrichter.

Tobias Reichel leitet das DFB-Pokal-Spiel zwischen Weiche Flensburg und Werder am Mittwochabend (Anpfiff: 18.30 Uhr). Der 33-jährige Bürokaufmann pfeift zum ersten Mal einen Bundesligisten. In dieser Saison kam er bislang dreimal in der zweiten Liga, einmal in der dritten Liga und einmal im Pokal (Chemie Leipzig gegen Regensburg) zum Einsatz.

Unterstützt wird Reichel von den Linienrichtern Asmir Osmanagic und Tobias Endriß. Henrik Bramlage ist der vierte Offizielle. Einen Videoschiedsrichter gibt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals noch nicht.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: