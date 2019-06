Preetz: „Er würde gern bleiben“

Diverse Klubs haben Marko Grujic auf der Wunschliste für die kommende Saison - auch Werder. Nun hat sich Michael Preetz, Manager von Grujics aktuellem Leihklub Hertha BSC, zu Wort gemeldet.

Werder würde Marko Grujic in den kommenden beiden Spielzeiten gerne in den eigenen Reihen sehen. Die Bremer wollen den Mittelfeldspieler vom FC Liverpool ausleihen. Das Problem: Grujic ist heiß umworben und gleich mehrere Klubs haben Interesse angemeldet - so auch sein bisheriger Leihklub Hertha BSC. Bisher scheint dabei nur eines klar: Beim FC Liverpool wird der 23-Jährige in der nächsten Saison wohl erneut nicht spielen. Die Engländer streben eine weitere Leihe ihres Mittelfeldtalents an.

Im „Kicker“ hat sich nun Hertha-Manager Michael Preetz zu Wort gemeldet: „Marko hat sich bei uns schnell zurechtgefunden und eine wichtige Rolle gespielt. Er würde gern bleiben. Und der FC Liverpool sieht, dass die Leihe funktioniert hat - und dass es Sinn macht, dem Spieler ein zweites Jahr an einem Standort zu ermöglichen, den er kennt und an dem er sich wohlfühlt. Ich finde, dass wir gute Argumente haben“, wird der 51-Jährige zitiert.

Argumente hat aber auch Werder. Die Bremer Chancen, bei Grujic zum Zug zu kommen, hängen an den guten Verbindungen zum FC Liverpool. Jürgen Klopp hat sich kürzlich sehr angetan zum Bremer Spielstil geäußert. Als Trainer legt er Wert darauf, dass sich sein Spieler verbessert. Und da glaubt er Grujic bei Kohfeldt in besten Händen. Mit Marc Kosicke haben Klopp und Kohfeldt denselben Berater, auch das macht die Kommunikation leichter, direkter und schneller. Kosicke sollte 2012 Nachfolger von Klaus Allofs werden, er ist mit allen Bremer Entscheidungsträgern bestens vernetzt. Auch das ist als Vorteil für Werder zu werten.

Der Transfer eines Spielers ist häufig jedoch ein extrem komplexer Vorgang. Neben den Interessen des Trainers, in diesem Fall Klopp, gibt es auch die Interessen des Vereins, also Liverpool. Auch der Berater des Spielers hat mitunter eigene Pläne. Und nicht zuletzt ist es der Spieler selbst, der über seine Zukunft entscheidet. Manchmal dauert es, diese alle unter einen Hut zu bekommen.

Nichtsdestotrotz hofft zumindest Hertha auf eine zeitnahe Entscheidung: „Dass wir nach Möglichkeit vor Juli eine Entscheidung wollen, ist klar“, so Preetz im „Kicker“.