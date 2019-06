Positive Signale vom DFB

Die DFB-Statuten verbieten einen Tausch des Heimrechts im Pokal. Trotzdem gibt es jetzt Anzeichen, dass der DFB Atlas Delmenhorst für das Spiel gegen Werder einen Umzug ins Weserstadion erlaubt.

Es war ein langer Tag für Manfred Engelbart. Dienstagmorgen reiste der Präsident des SV Atlas Delmenhorst im Flugzeug nach Frankfurt, dann ging es weiter nach Offenbach. Dort veranstaltete der DFB einen Workshop für alle Klubs, die am Pokalwettbewerb teilnehmen. Nachhilfe für die Vereine, die nicht in jedem Jahr dabei sind. „Die Überraschungsmannschaften„, wie Engelbart sie nennt. „Aus der Bundesliga war kein Klub da.“

Es war ein aufregender Tag, sagt er im Gespräch mit Mein Werder, nachdem er am Abend wieder Zuhause in Delmenhorst angekommen ist. „Der DFB gibt sich sehr viel Mühe, ist hilfsbereit." In der für ihn alles entscheidenden Frage, ob das Pokalspiel zwischen Delmenhorst und Werder im Weserstadion ausgetragen werden kann, gab es aber noch keine konkrete Antwort. „Wir stehen erst am Anfang, es ist ein schwieriger Prozess", sagt Engelbart, der dazu einige DFB-Mitarbeitern befragt hat. „Der eine macht Hoffnung, der andere nicht. Es war ein hoch und runter."

Das klingt verhalten, allzu viel Grund gibt es dafür nicht. Nach Informationen von Mein Werder gab es im Hintergrund Gespräche mit dem DFB. Die Signale, die der Verband dabei gesendet hat, sind positiv. Es gibt berechtigte Hoffnung, dass das Derby in der ersten Runde nicht im Delmenhorster Stadion an der Düsternortstraße stattfindet, sondern im Weserstadion am Osterdeich.

Delmenhorst als Ausrichter im Weserstadion?

Der Dreh, der beim DFB offenbar auf Zustimmung trifft, ist, dass nicht das Heimrecht getauscht wird, sondern Delmenhorst der Ausrichter des Spiels bleibt – obwohl in Bremen gespielt wird. Atlas würde das Stadion mieten und als Veranstalter fungieren. Genau so, wie der Klub es beim Spiel gegen Bayern München oder Borussia Dortmund getan hätte.

Der nächste Schritt ist jedoch zunächst einmal, dass Delmenhorst einen Antrag auf die Verlegung des Spiels ins Weserstadion stellt. Dieser erfolgt am Mittwoch. Am Nachmittag trifft sich Engelbart mit Jörg Fürst, Geschäftsführer der Bremer Weser-Stadion GmbH (BWS). „Wir müssen einen Antrag beim DFB stellen, den Spielort zu verlegen. Bei den Formalitäten ist uns Herr Fürst behilflich„, sagt Engelbart. Dieser wird dem Verband per Mail übermittelt, mit einer Antwort rechnet Engelbart frühestens bis zum Ende der Woche. „Ich weiß nicht, wann die entsprechenden Gremien zusammenkommen und entscheiden.“

Der nächste Schritt wäre dann, einen Vertrag mit der BWS zu machen. Als Veranstalter wäre Atlas für Kosten des Sicherheitsdienstes zuständig, des Parkkonzepts, eben alles, was zum Bereich der Organisation des Spiels gehört. Trotzdem dürfte am Ende mehr übrig bleiben, beide Klubs kalkulieren mit etwa 30.000 Zuschauern. Die Einnahmen werden geteilt, für Atlas wäre das eine große Summe.